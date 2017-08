Peking (ots/PRNewswire) - Am Morgen des 30. August (OrtszeitPeking) gaben das Pekinger Organisationskomitee für die OlympischenSpiele (Beijing Organizing Committee for the Olympic Games, BOCOG)und die Yili Group offiziell bekannt, dass: die Yili Group derexklusive Lieferant von Molkereiprodukten für die OlympischenWinterspiele und die Winter-Paralympics 2022 in Peking sein wird.Yili hat sich der von seinem Vorstandsvorsitzenden Pan Gang ins Lebengerufenen Idee verschrieben: "Steige jeden Weg hinauf und erfülle denchinesischen Traum mit Leben." Damit lässt das Unternehmen dieBeziehung mit den Olympischen Spielen wieder aufleben und ist dereinzige Lebensmittellieferant für die Sommer- und die Winterspiele -Yili hat den Weg für die chinesische Milchwirtschaft bereitet.Yili hatte sich bereits im Jahr 2005 als der erste und einzigeSponsor der Olympischen Spiele aus dem Bereich Molkereiprodukteempfohlen. Yili ist 12 Jahre lang gemeinsam mit den OlympischenSpielen gewachsen, hat sich als Top-Produzent in der Milchwirtschaftin Asien hervorgetan und ist weltweit unter den acht wichtigstenProduzenten in diesem Bereich. Heute geht Yili Hand in Hand mit denWinterspielen 2022 in Peking, um seinen Beitrag zur Belebung deschinesischen Traums zu leisten.Teilnehmer merkten dazu an, dass Yilis Partnerschaft mit derWinter-Olympiade den erlesenen Gästen aus aller Welt während derSpiele die besten Produkte und Dienstleistungen bieten werde. Yiliunterstützt zudem einen gesunden Lebensstil und bewirbt denWintersport, womit die nationale Gesundheit mithilfe von Urkundengestärkt wird.Yili lässt die Stimme des Olympischen Geistes widerhallen, indemes die gesundheitliche Entwicklung der Menschen voranbringt. DasChinesische Olympische Komitee (Chinese Olympic Committee) möchtegerne Gesundheit mithilfe des Sports fördern, während Yili diesesZiel mit Qualitätsprodukten und -dienstleistungen erreicht. Daserklärt auch, warum sich das COC für Yili entschieden hat.Pan Gang merkte dazu an, dass der Olympische Geist mit seinemMotto "höher, schneller, weiter" nach 12 Jahren Zusammenarbeitbereits in die DNA von Yili übergegangen sei. Wie es in dem Motto"Steige jeden Weg hinauf" bereits ausgedrückt ist, versucht Yilistets, über sich hinaus zu gehen, und es hat einen solchen Geist injedem Meilenstein auf dem Weg seiner Entwicklung mit eingebunden. DieZusammenarbeit zwischen Yili und dem COC baut auf den gemeinsamenWerten auf und es ist Yilis Absicht, alle Verbraucher sich an ihrerGesundheit erfreuen zu lassen. Yili ist stolz darauf,Dienstleistungen für weltweite Veranstaltungen anbieten zu können undden Menschen in China bei der Verwirklichung eines gesundenchinesischen Traums behilflich sein zu dürfen.Yili ist von dem Slogan "Yili steht für die höchste Qualität"überzeugt und hat sich mithilfe einer unermüdlichen Innovationskraftund global ausgerichteten Strategien zum weltweiten Marktführer inder Branche für Molkereiprodukte entwickelt. Es hat sichstellvertretend für alle chinesischen Unternehmen in einigenbeeindruckenden Auftritten auf der Weltbühne präsentiert. Im Hinblickauf Qualität folgt Yili der Strategie "Qualität zuerst" und führt einQualitätsmanagement für jeden Partner entlang der globalenProduktionskette ein und baut weltweit ein System zumQualitätsmanagement für gesunde Lebensmittel auf, das den olympischenStandards genügt. In Fragen der Innovation verfolgt Yili aktiv eineStrategie der "Erneuerung entlang der gesamten Produktionskette", umInnovationen Wirklichkeit werden zu lassen und um die gesamteProduktionskette zu modernisieren. Außerdem soll eine "globaleintelligente Kette" aufgebaut werden, um weltweite innovativeRessourcen einbinden zu können. Im Hinblick auf die Globalisierunghat Yili mithilfe der Strategie eines "globalen Netzwerks" als erstesden Aufbau eines globalen Netzwerks für Ressourcen, eines globalenNetzwerks für Forschung und Entwicklung sowie eines globalenNetzwerks für Vermarktung, das Asien, Ozeanien, Europa und Amerikaabdeckt, ins Leben gerufen. Es stellt Verbrauchern Qualitätsprodukteund -dienstleistungen durch die Einbindung der besten Ressourcen zurVerfügung, mit dem Ausgangsmaterial Milch, mit Technik und mitTalenten.Yili setzt sich für die Bereitstellung eines gesunden Lebensstilsfür über eine Milliarde Verbraucher ein. Da es nun erneut Hand inHand mit den Olympischen Spielen geht, ist Yili der weltweit ersteAnbieter von gesunden Lebensmitteln, der den Standard derKennzeichnung "Zwei Olympiaden" erfüllt. Mit diesem Label kann sichYili zu einer neuen Reise aufmachen, um Ernährung und Vitalität inolympische Höhen zu führen und so den gesunden chinesischer Traumschneller zu verwirklichen und einen Beitrag zum Ziel Chinas zuleisten, eine in jeder Hinsicht wohlhabende Gesellschaft aufzubauen.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/550330/Yili.jpgPressekontakt:Zhuting Zhang+86-138-1116-8469zhangzhuting@itrax.cnOriginal-Content von: Yili Group (China), übermittelt durch news aktuell