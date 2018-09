Yili steigert seine gemeinnützigen Bemühungen, um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu unterstützen

Peking (ots/PRNewswire) - Am 5. September wurde in Liangshan inder Provinz Sichuan die Feier der strategischen Erweiterung desgemeinnützigen Projekts "Yili Nutrition 2020" abgehalten, mitSchwerpunkt auf der Verbesserung der Ernährung von Menschen inArmutsgebieten, der gezielten Armutsbekämpfung durch Spenden,Gesundheitserziehung und umfassende Forschung sowie der Unterstützungder Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen wie "Keine Armut" und"Kein Hunger".Laut Statistik hatte "Yili Nutrition 2020" bis Ende des Jahres2017 4,8 Millionen Packungen Yili Schülermilch im Wert von 12Millionen Yuan an fast ein Drittel der Provinzen in China gespendet,wovon über 120.000 Schüler in Armutsgebieten profitierten. Im Jahr2018 wird das Projekt mit einer Gesamtinvestition von 21 MillionenYuan die Verteilung von Gratis-Milch an Schüler weiter steigern und25 Provinzen, 130 Städte und Regionen sowie 12.000 Schulen landesweitabdecken, was die Ernährung und die Gesundheit von Teenagern inArmutsgebieten stark verbessern wird. Unterdessen unterstützt dasProjekt "Yili Nutrition 2020" die Prävention derMutter-Kind-Übertragung von HIV durch die Lieferung vonBaby-Milchpulver und öffentliche Vorträge für Mitarbeiter desGesundheitswesens und Mütter, um das Bewusstsein fürwissenschaftliche Ernährung im Raum Liangshan zu fördern. Schätzungennach wird das Projekt über 100 Kreiskrankenhäusern, fast 700Dorfkliniken und über 2.000 Mitarbeitern des Gesundheitswesens, 1.000Landärzten und Müttern aus Kreisen wie Jinyang, Puge und Yuexizugutekommen.Nach der strategischen Erweiterung wird das Projekt die gezielteArmutsbekämpfung für besondere Gruppen wie bedürftige Kinder, Waisenund Behinderte sowie ältere Menschen und Schwerkranke verstärken. Eswird weiterhin professionelle Hilfsmechanismen untersuchen, die sichin die Gesundheits- und die Bildungsbranche integrieren lassen.Yili ist das größte Molkereiunternehmen in China. Laut der vonRabo Bank Nederlands veröffentlichten Liste der Top 20 der weltweitenMolkereiunternehmen ist Yili Goups ebenfalls das MolkereiunternehmenNummer 1 in Asien und behält seinen Platz unter den erstrangigenMolkereiunternehmen der Welt bei."Sozialer Wert hat mehr Gewicht als kommerzieller Reichtum" istdie Philosophie von Yili im Hinblick auf soziale Verantwortung. DiesePhilosophie hochhaltend, hat Yili herausragende Ergebnisse innachhaltiger Entwicklung erzielt und nimmt gleich dreimal eineVorreiterposition ein: Es ist das erste chinesischeLebensmittelunternehmen, das dem UNGC beitritt, das erste WISH-System(World Integratedly Sharing Health) und das ersteMolkereiunternehmen, das die Ziele für nachhaltige Entwicklung(Sustainable Development Goals, kurz SDGs) der Vereinten Nationenumsetzt.Yili wird in der nahen Zukunft anhand verschiedener Gelegenheitenweitere Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen umsetzen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/739525/Yili_Donation_Ceremony.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/739526/Yili_Nutrition_2020.jpgPressekontakt:Yi Li+86-183-1083-9825Original-Content von: Yili Group (China), übermittelt durch news aktuell