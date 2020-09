Yili schafft es im Rabobank 2020 Global Top 20 Dairy Report unter die Top 5 und stärkt seine Führungsposition unter asiatischen Milchprodukte-Herstellern

Hohhot, China (ots/PRNewswire) -- Bislang höchste Bewertung eines asiatischen Milchprodukte-Herstellers- Beleg für Yilis kontinuierliche Bemühungen für Qualitätssicherung, Vertrauen der Verbraucher und ausgeprägte Corporate Governance Die innermongolische Yili Industrial Group Co., Ltd. ("Yili Group" oder "Yili" oder das "Unternehmen"), Asiens größter Milchprodukte-Hersteller, hat sich im am 31. August 2020 veröffentlichten Rabobank 2020 Global Top 20 Dairy Report einen Platz unter den weltweit führenden fünf Milchprodukte-Herstellern gesichert.Yili stieg von Platz 8 im Jahr 2019 um drei Plätze auf. Somit schließt sich das Unternehmen nicht nur den renommierten weltweit führenden fünf Molkereimarken an, sondern festigt auch seine Führungsposition unter asiatischen Milchprodukte-Herstellern.Der Vorsitzende von Yili Pan Gang kommentierte diesen Triumph mit den Worten: "Dieser Erfolg wird zweifelsohne unser Selbstvertrauen stärken. Wir werden mit noch größerem Nachdruck nach Exzellenz und kontinuierlicher Verbesserung streben. Unser Wachstum ist nur möglich, wenn sich alle Mitglieder unserer Yili-Familie die Hände reichen. Doch vor allem bedarf es dem Vertrauen und der Unterstützung unserer weltweiten Verbraucher, Investoren und Partner. Trotz der vor uns liegenden wirtschaftlichen Herausforderungen werden wir weiterhin dem Gütesiegel von Yili alle Ehre machen und getreu unseres kundenorientierten Mottos unseren Verbrauchern durch die richtige Ernährung zu besserer Gesundheit verhelfen."Der jährlich veröffentlichte Rabobank Global Top 20 Dairy Report ist eine Untersuchung der weltweit größten Molkereiunternehmen und ermittelt die Hauptakteure eines der weltweit meistgeschätzten Lebensmittelsektoren. In der Ausgabe von 2020 beschreibt Rabobank Yili als eines der asiatischen Unternehmen auf der Liste mit der steilsten Entwicklung, was dem Unternehmen mit einer Wachstumsrate im Vorjahresvergleich von fast 20 % einen Platz unter den Top 5 sicherte.Im Verlauf der Jahre hat Yili starke Anstrengungen unternommen, um ein "globales Gesundheitsökosystem" zu fördern sowie seinen globalen Markenwert durch verstärkten Fokus auf die Lieferung hochwertiger Produkte an seine Kunden zu steigern. Durch Beschaffung der weltweit besten Ressourcen und der schrittweisen Verbesserung seiner Qualitätskontrollverfahren konnte Yili seinen Kunden das höchste Qualitätsversprechen geben.Durch sein ausgereiftes System für Verbraucherverständnis konnte Yili die Implementierung seiner "Internet Plus"-Initiative beschleunigen. Durch Nutzung von Technologien wie Big Data, künstlicher Intelligenz und Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) erhielt das Unternehmen einen tieferen Einblick in die Bedürfnisse der Verbraucher. Dank dieser Erkenntnisse konnte Yili tiefgreifendere Forschungen zu Verbraucherbedürfnissen durchführen und personalisiertere Produkte entwickeln, um den unterschiedlichen Wünschen seiner Verbraucher gerecht zu werden.Yili setzt sich weiterhin stark für seinen Traum einer Welt ein, in der Gesundheit ein besonderes Anliegen ist ("World Integrally Sharing Health"). Die Aufwertung des Unternehmens markiert einen wichtigen Meilenstein für das Vorhaben des Unternehmens, für die Gesundheit seiner weltweiten Verbraucher Sorge zu tragen und betont die Verantwortung globaler Lebensmittelhersteller gegenüber besserer Qualitätssicherung.Die Bewertung als einer der weltweit führenden fünf Milchprodukte-Hersteller spiegelt das Vertrauen der Verbraucher in Yili wider und untermauert die Führungsposition des Unternehmens im schnelllebigen chinesischen Konsumgütermarkt. Dieser neueste Erfolg schließt sich Yilis rekordverdächtigen Nominierungen in acht Kategorien bei den World Food Innovation Awards 2020 im Februar 2020 und den World Dairy Innovations Awards 2020 im Juni 2020 an, wo Exzellenz und Innovation in der weltweiten Lebensmittel- und Molkereibranche ausgezeichnet werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1246728/Yili_Group.jpgPressekontakt:Liu Yu+86-10-5864-0418press.office@yili.comOriginal-Content von: Yili Group (China), übermittelt durch news aktuell