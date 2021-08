Yili erobert erneut den Spitzenplatz als wertvollste Molkereimarke der Welt

Hohhot, China (ots/PRNewswire) - Am 10. August 2021 veröffentlichte Brand Finance den jährlichen Bericht über die wertvollsten und stärksten Lebensmittel- und Getränkemarken. Das chinesische Unternehmen Yili hat in diesem Jahr erneut den ersten Platz auf der Liste der 10 wertvollsten Molkereimarken erobert und einen Anstieg des Markenwerts um 11 % auf 9,6 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Dank seiner starken Innovationskraft wurde Yili außerdem vier Jahre in Folge als weltweit führendes Molkereiprodukt in Bezug auf das Markenpotenzial eingestuft.Yili konnte trotz der Pandemie im Vorjahr ein stetiges Wachstum verzeichnen. Zhang Jianqiu, CEO der Yili Group, sagte gegenüber Brand Finance, dass Yili, getreu dem Grundsatz "der Verbraucher steht an erster Stelle" und unter Beibehaltung einer globalen Vision, den Kunden weiterhin qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen durch Innovation anbieten werde. Auf diese Weise hat Yili die Anerkennung und das Vertrauen der Verbraucher gewonnen, was zu seinen hervorragenden Ergebnissen in den Rankings von Brand Finance beigetragen hat.Mit hoher Qualität das Vertrauen von 1,3 Milliarden Verbrauchern gewinnenIm Laufe der Jahre hat Yili Qualität als sein Lebenselixier betrachtet und sich verpflichtet, Milchprodukte herzustellen, die zu 100 % sicher und gesund sind.Die strengen Qualitätsstandards von Yili haben dem Unternehmen geholfen, das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen. Laut dem 2021 Asia Brand Footprint Report ist Yili die beliebteste FMCG-Marke mit einer Markenpenetrationsrate von 92,2 % und einer Reichweite von fast 1,3 Milliarden Verbrauchern und wurde das sechste Jahr in Folge am häufigsten pro Haushalt gewählt.Mit innovativen Produkten auf die vielfältigen Anforderungen der Verbraucher reagierenDie COVID-19-Pandemie hat das Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher geschärft. Die Verbraucher stellen höhere Qualitätsanforderungen und eine immer vielfältigere Nachfrage auf dem Milchmarkt. Yili nutzt Big Data, um Erkenntnisse über die Bedürfnisse der Verbraucher in Echtzeit zu gewinnen und Produktinnovationen und -verbesserungen zu beschleunigen.Gegenwärtig hat das Unternehmen mehr als 20 Untermarken. Der Jahresumsatz von AMBPOMIAL und Yili Pure Milk liegt bei über 20 Milliarden RMB, der von Satine und Yili Youngfun bei über 10 Milliarden RMB.Beitrag zu einer gesünderen Welt durch Bündelung des globalen WissensYili hat Partner in 33 Ländern auf fünf Kontinenten. Im Zuge des Ausbaus seiner weltweiten Präsenz hat Yili zwei Produktions- und Verarbeitungsstandorte in Neuseeland eingerichtet. Durch die Bündelung globaler Innovationsressourcen hat das Unternehmen das Yili Innovation Center Europe, das Sino-U.S. Food Wisdom Valley und das Yili Innovation Center Oceania gegründet, um die Forschung und Entwicklung neuer Produkte kontinuierlich voranzutreiben."Yili hat wieder einmal neue Produkte und Optimierungen angestrebt, die durch Innovation und langjährige Investitionen in Forschung und Entwicklung unterstützt werden. Dies, gepaart mit der weiteren Expansion in neue Gebiete in Asien und Übersee, hat das starke Wachstum der Marke unterstützt", heißt es im Bericht Food & Drink 2021 von Brand Finance.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1593488/Yili.jpgPressekontakt:Li jihua+86-10-5864-0418press.office@yili.comOriginal-Content von: Yili Group (China), übermittelt durch news aktuell