Yifan Pharmaceutical: Was jetzt zu tun ist!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Yifan Pharmaceutical, die im Segment "Arzneimittel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.11.2019, 21:35 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 13.33 CNH.

Wie Yifan Pharmaceutical derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yifan Pharmaceutical liegt bei einem Wert von 20,99. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Yifan Pharmaceutical damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Yifan Pharmaceutical liegt mit einer Dividendenrendite von 0,75 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Arzneimittel"-Branche hat einen Wert von 1,53, wodurch sich eine Differenz von -0,78 Prozent zur Yifan Pharmaceutical-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Yifan Pharmaceutical-Aktie ein Durchschnitt von 12,45 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,27 CNH (+6,59 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (13,1 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,3 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Yifan Pharmaceutical-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Yifan Pharmaceutical erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.