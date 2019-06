Yichun möchte Entwicklung der Tourismusbranche in Jiangxi fördern

Yichun, China (ots/PRNewswire) - Die 2019 Jiangxi Tourism IndustryDevelopment Conference 2019 wurde am 5. Juni in Yichun City inOstchinas Provinz Jiangxi eröffnet.Die jährliche Veranstaltung ist eine wichtige Plattform für dietouristische Zusammenarbeit in der Provinz Jiangxi. Yichun, eine dermalerischsten Städte der Provinz, wurde aufgrund ihrer reichentouristischen Ressourcen in diesem Jahr als Gastgeberstadtausgewählt.Yichuns reiche touristischen RessourcenZu der im nordwestlichen Teil der Provinz gelegenen Stadt Yichungehören zehn Landkreise und drei Sonderbezirke mit einer Gesamtflächevon ca. 18.700 Quadratkilometern. Diese Landschaft wird immer wiederin der Poesie der Tang-Dynastie, einem großen Schatz der chinesischenLiteratur, gelobt.Dank einer Geschichte von mehr als 2.200 Jahren kann Yichun 4.503historische und kulturelle Stätten aufweisen. Das antike Grab deröstlichen Zhou-Dynastie in Jing'an County wurde 2017 als eine der Top10 archäologischen Entdeckungen Chinas auserwählt, und dasWucheng-Kulturdenkmal in Zhangshu County hat die langjährigeSchlussfolgerung widerlegt, dass "die Yin-Shang-Kultur vor 3.800Jahren in der Gegend südlich des Yantze-Flusses nicht existierte".Darüber hinaus verfügt die Stadt über eine Reihe "roter"Tourismus-Highlights, darunter dem des "Autumn Harvest Uprising"(Herbsternteaufstand).Neben der Moon- und Zen-Kultur hat die Kultur der traditionellenchinesischen Medizin in dieser malerischen Stadt mit ihrencharakteristischen Merkmalen und dem reichen kulturellen Erbe Wurzelngeschlagen. Yichun, bekannt als die "City of the Moon", hat 12aufeinanderfolgende "Moon Culture Tourism"-Festivals abgehalten.Darüber hinaus gibt es zwei berühmte zenbuddhistische Tempel, denBaofeng-Tempel und den Baizhang-Temple, und drei Zweige desZen-Buddhismus, deren Einfluss sich auf Japan, die Republik Korea,die Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea), Vietnam und andereLänder erstreckt hat. Was die traditionelle chinesische Medizinangeht, so gilt Zhangshu County seit 1.800 Jahren als "Zentrum dertraditionellen chinesischen Medizin".Als eine der ersten "gesunden" Städte Chinas verfügt Yichun überdrei nationale ökologische Landkreise sowie 28 nationale undprovinzielle Waldparks und Naturschutzgebiete. Der nationaletouristische 5A-Level-Aussichtspunkt Mingyue Montain in Yichun Cityhat einen negativen Sauerstoffionengehalt von mehr als 70.000 proKubikzentimetern, was dem 70fachen des internationalen Standardsentspricht.Eine selenreiche heiße Qualle macht das Wentang Township der Stadtzu einem berühmten Urlaubs- und Ruhestandsort. Die Temperatur deskrankheitsverhindernden Wassers ist mit 68°C-72°C stetsgleichbleibend. Zu den hochwertigen Thermalquellen in Yichun Citygehören unter anderem die Tangli-Thermalquelle in Tonggu County unddie Jiuling-Wald-Thermalquelle in Jing'an County.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/898180/Yichun_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/898181/Yichun_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/898182/Yichun_3.jpgPressekontakt:Silvia+86-15117925061Original-Content von: Publicity Department of Yichun Government, übermittelt durch news aktuell