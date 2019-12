YiChang HEC ChangJiang PharmaceuticalDas gibt’s ja gar nicht, ?

Für die Aktie YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical stehen per 16.12.2019, 14:50 Uhr 38.07 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical zählt zum Segment "Arzneimittel".

Nach einem bewährten Schema haben wir YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical beläuft sich mittlerweile auf 39,02 HKD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 37,85 HKD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 42,79 HKD. Somit ist die Aktie mit -11,54 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Dividende: Derzeit schüttet YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 2,98 Prozentpunkte (4,52 % gegenüber 1,54 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".