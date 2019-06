Yext: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Für die Aktie Yext stehen per 17.06.2019, 19:49 Uhr 20,66 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Yext zählt zum Segment "Anwendungssoftware".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Yext auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Yext haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Yext wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der Yext liegt im Mittel wiederum bei 25,6 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 20,45 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 25,18 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Yext insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Yext verläuft aktuell bei 19,49 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 20,45 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +4,93 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 20,64 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Yext-Aktie der aktuellen Differenz von -0,92 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".