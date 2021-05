Yeti Holdings: Ist die Aktie ein Kauf?

Das IBD SmartSelect Composite Rating von Yeti Holdings stieg am Dienstag auf 96, nachdem es am Vortag noch bei 93 lag. Die Aktie des Outdoor-Spezialisten hat in den letzten Wochen neue 52-Wochen-Höchststände erreicht.

Während die Pandemie abklingt, zieht es die Amerikaner für ihre Sommerreisen in die freie Natur und sie kaufen hochwertige Outdoor-Kühlboxen, Getränkehalter und Stühle. Die Yeti-Aktie wird von diesem Outdoor-Trend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung