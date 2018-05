Yes, we can! Die 7 wichtigsten Medientrends 2018

Wien (ots) - Zeitungen glauben wieder an ihre Zukunft - und sieentwickeln dafür spannende Ansätze wie nie zuvor. Wenn auch nichtsprunghaft, wie in anderen Branchen, sondern eher schrittweise. "Auchweil die Erfahrung zeigt, dass Leser für Neuerungen nur bedingtaufgeschlossen sind", sagt Norbert Küpper, Veranstalter desrenommierten European Newspaper Awards. Zuletzt hat Küpper dieKonzepte von 185 Zeitungen aus 27 Ländern Europas gesichtet.Die sieben wichtigsten Medientrends 2018 wird er nun beim EuropeanNewspaper Congress in Wien präsentieren. Ein einheitlicher und derzugleich wichtigste Befund: Wie nie zuvor stehen heute die Leser imMittelpunkt. Sie als zahlende Kunden zu erreichen ist das zentraleZiel. Die Konsequenz: Medien investieren wieder stark in Inhalte.Investigativer Journalismus gewinnt dabei enorm. Von Journalistenwerden allerdings heute mehr und andere Fähigkeiten als noch vor zehnJahren gefordert. Dazu auch ein wirtschaftlicher Lichtblick: Beiihren Digitalangeboten können immer mehr Medienhäuservielversprechende Ergebnisse vorzeigen.Vieles davon wird vom 13. bis 15. Mai beim European NewspaperCongress in Wien zu sehen sein. 500 Chefredakteure und Medienmanagertauschen bei diesem größten europäischen Zeitungskongress ihre bestenKonzepte aus, berichten über erfolgreiche Cases und diskutieren überWerte und Verantwortung. Unter anderem über bedrohte Pressefreiheitin Europa und den verlorenen Freund Facebook.Warum er für die "Zeit" trotz Rekordumsatz keine Grenzen sieht,wird Geschäftsführer Rainer Esser in Wien vortragen. ChefredakteurArthur Rutishauser erklärt die Newsroom-Strategie der SchweizerTamedia. Wie Wachstum durch Transformation entsteht und warum TimeInc. dabei kein Vorbild für Burda ist, stellt VorstandsmitgliedPhilipp Welte vor. Und Andreas Kornhofer, General Manager undPublisher der Red Bull Media House Publishing GmbH, informiert überden Wandel des Unternehmens von der Medien- zur Lifestyle-Marke.Der European Newspaper Congress wird vom Medienfachverlag JohannOberauer, der Stadt Wien und Norbert Küpper, Zeitungsdesigner inDeutschland, veranstaltet. Kooperationspartner wie der Verband derÖsterreichischen Zeitungsverleger unterstützen diesen jährlicheneuropäischen Medienkongress.Pressekontakt:Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643, E-Mail:johann.oberauer@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell