"Yes, ve gan!" geht auf der Internationalen Grünen Woche weiter / iglo macht Ministerin Klöckner zur veganen Aktivistin

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Finanztrends Video zu Klöckner



mehr >

Hamburg (ots) -- iglo möchte die Politik für einen Weg zu einer pflanzenbasierten Ernährungswende motivieren Die Grüne Woche 2021 findet in diesem Jahr unter anderem mit dem Motto "Rooting for tomorrow" statt und thematisiert dabei klimafreundlichen Ernährung. Mit einem Motiv im Street-Art-Style möchte iglo die Politik motivieren, die Ernährungswende hin zur regional geprägten pflanzenbasierten Landwirtschaft zu fördern, den Landwirten bei der dafür notwendigen Transformation Hilfestellung zu bieten und zudem die Wertschätzung von Lebensmitteln und dem dafür getätigten Aufwand Aufmerksamkeit zu geben.Die "Yes, ve gan!"-Kampagne zeigt mit einem Schmunzeln: Weniger Fleisch und stattdessen mehr pflanzenbasierte Ernährung ist leicht, lecker und für die breite Masse erschwinglich. Mit dem Klöckner-Motiv soll ein Denkanstoß für die Grüne Woche und alle weiteren Debatten über pflanzenbasierte Ernährung gegeben werden. Denn nur mit Humor, viel Emotion und ohne erhobenen Zeigefinger können Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein gemeinsames Umdenken hin zu einer besseren Ernährung schaffen.Pressekontakt:iglo DeutschlandAlfred JansenLeiter Unternehmens- & NachhaltigkeitskommunikationOsterbekstraße 90c, 22083 HamburgTel: +49 (0)40 180 249-202alfred.jansen@iglo.comOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuell