Unterföhring (ots) -- Ab 28. August auch mit deutschen Untertiteln auf Sky Ticket sowieauf Sky Atlantic HD- Einfacher, besser und mit vielen neuen innovativen Produkten undServices: Das neue SkySchwarz, weiblich, witzig! Zwei Frauen versuchen ihr Leben in LosAngeles zu meistern, stolpern dabei immer wieder in unbequeme undturbulente Situationen. In der dritten Staffel der frechen HBO-Comedykämpft Mittdreißigerin Issa wieder mit ihrer besten Freundin Molly umGlück in der Liebe, Erfolg im Job - und gegen latenten Rassismus, derihnen tagtäglich begegnet. Die zehn neuen Episoden sind ab 28. Augustin der englischen Originalfassung und st mit deutschen Untertitelnauf Sky Ticket sowie auf immer dienstags um 20.50 Uhr auf SkyAtlantic HD zu sehen.Über "Insecure":Auch in Staffel drei der bissigen Comedy schlagen sich Issa (IssaRae) und ihre beste Freundin Molly (Yvonne Orji) wieder mitWiderständen im Job und jeder Menge Liebesstress herum. Nachdem sichIssa von ihrem depressiven und dauerarbeitslosen Lover Lawrence (JayEllis) getrennt hat, findet sie Unterschlupf bei ihrem Freund Daniel(Y'lan Noel), was zu neuen Verwirrungen führt.Issa Rae, auch Produzentin der Erfolgsserie, erlangte mit ihrerpreisgekrönten YouTube-Webserie "The Misadventures of Awkward BlackGirl" erste Berühmtheit in den USA. Ihre "Insecure"-Figur trägt nichtzufällig ihren realen Vornamen, sie hat die Serie mitentwickelt undfeilt als Co-Autorin an den Dialogen. Rae ist prädestiniert überWestcoast-Kultur und die alltäglichen Schwierigkeiten einerehrgeizigen Schwarzen zu erzählen. Sie wuchs im beschaulichenUS-Bundesstaat Maryland auf. Als sie in der sechsten Klasse nachKalifornien umzog, warfen ihr ihre Mitschüler vor, wie eine Weißeleben zu wollen. "Es ist diese Szenerie und der Sitcom-Ton, die"Insecure" so unterhaltsam machen - diese humorvolle Erzählform, diees wie keine andere schafft, auch tragische Themen wie Rassenhassoder Mollys Einsamkeit mit der richtigen Mischung aus Scherz undErnst zu verhandeln", lobte Zeit Online die Serie.Facts:Originaltitel: "Insecure", 3. Staffel, 10 Episoden, à ca. 30Minuten, USA 2018. Serienschöpfer: Issa Rae, Larry Wilmore.Ausführende Produzenten: Issa Rae, Prentice Penny, Melina Matsoukas,Michael Rotenberg, Dave Becky, Jonathan Berry, Dayana Lynne North,Jim Kleverweis. Darsteller: Issa Raye, Yvonne OrJi, Jay Ellis, LisaJoyce, Y'lan Noel, Natasha Rothwell, Amanda Seales.Ausstrahlungstermine:Ab 28. August 2018 immer dienstags um 20.50 Uhr in derOriginalversion und wahlweise mit deutschen Untertiteln auf SkyAtlantic HD sowie auf Sky Ticket und auf Abruf. Staffel eins und zweiebenfalls abrufbar auf Sky Box Sets über Sky Go und Sky Ticket..Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B."Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie"Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia" sowie ausgewählteProduktionen wie "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story"und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch inenglischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werdenausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky Go undSky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufenwerden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicherLaufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowieauf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.Das neue Sky:Seit Mai dürfen sich Sky Kunden in Deutschland und Österreich aufEuropas bestes Entertainment-Erlebnis freuen. Sky wird einfacher,schneller, besser und schöner als je zuvor. Nach der bereitserfolgten Erneuerung der Services Sky Go, Sky Kids und Sky+ Homeerreicht die Innovationsoffensive mit Sky Q und seit Mitte Mai mitdem neuen Sky Ticket ihren ersten Höhepunkt. Das neue Sky stelltkonsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es überneue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eineeinfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neueinnovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel: 089/9958 6847margit.schulzke@sky.deDL-picture-management-operations@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell