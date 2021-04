YesAuto: Ende des Jahres in Deutschlands Top 5 / Mit viel Rückenwind: Der One-Stop-Automarktplatz startet weiter durch - und profitiert dabei von erfolgreich gewachsenen Strukturen

München (ots) - Es ist der höchste Wert aller Zeiten: Mit 48,25 Millionen Fahrzeugen wurde Anfang dieses Jahres der Rekord an zugelassenen Pkws hierzulande vermeldet. Das eigene Auto. Trotz Carsharing und Auto-Abonnements ist und bleibt es noch immer der Deutschen liebstes Kind. Eine unerschütterliche Konstante. Was sich ändert: Das ist der Markt der Autobörsen - das digitale Zeitalter nimmt unaufhaltsam seinen Lauf. "Der Wettbewerb kommt in den kommenden sieben, acht Monaten richtig in Bewegung. Umso wichtiger ist es, mit einer klaren, zielgerichteten Strategie und maßgeschneiderten Konzepten vor allem für die Endkonsumenten, aber auch für die Händler Strukturen anzubieten, die auf dem Weg zum neuen Auto durchweg positive Produkterlebnisse ermöglichen - und damit Gewinner auf allen Seiten", sagt Olaf Liu, CEO von YesAuto Deutschland.Moderne digitale ToolsStrukturen, wie sie der One-Stop-Automarktplatz YesAuto seit dem Startschuss im Sommer des vergangenen Jahres auch von Aachen bis Zwickau erfolgreich anbietet. Mehr als eine Million Gebraucht- wie Neuwagen sind über die Online-Plattform seitdem erhältlich. YesAuto fungiert dabei ausschließlich als Vermittler zwischen Händler und Kunden. Der digitale Fahrzeugverkauf mit seinen modernen Tools und weiterführenden Informationen, realisiert über die Website oder die App, wird in Deutschland positiv angenommen, wo bereits 3.800 Autohändler mit YesAuto kooperieren. Tendenz steigend.Umfangreichstes Angebot der BrancheDer große Vorteil gegenüber anderen neuen Anbietern: YesAuto kann auf weitreichende Erfahrungen, die seit zwölf Jahren in China, dem Heimatmarkt, gemacht werden, zurückgreifen. Erfahrungen, von denen in Europa neben den britischen nun auch die deutschen Autointeressenten profitieren. In Asien hat YesAuto längst eine der führenden Positionen inne. "Dank dieses Know-hows, das wir auf die Wünsche und Bedürfnisse der Verbraucher hierzulande natürlich anpassen, können wir schnell und effizient unsere digitalen Angebote realisieren", so Liu und ergänzt: "YesAuto verfügt bereits über das größte und umfangreichste Informationsangebot der Branche, das wir kontinuierlich weiterentwickeln."Fokus auf GebrauchtwagenExterne Investoren bleiben außen vor, auch ein Börsengang sei kein Thema. Liu: "Wir wachsen eigenständig aus unserem herausragenden Fundament heraus. Ende dieses Jahres wollen wir einen Platz unter den ersten Fünf in Deutschland erreicht haben." Im reinen Neuwagengeschäft, bevorzugt von anderen Anbietern, lassen beispielsweise mögliche Festpreise keinen Spielraum seitens der Händler. YesAuto legt daher den Fokus auf Gebrauchtwagen. "Der Markt ist gigantisch, die Nachfrage ebenso", sagt Olaf Liu. "Wir konzentrieren uns auf die reine Angebotsvermittlung und geben die komplette Preis- und Verkaufskontrolle an die Händler ab. Diesem Erfolgsmodell bleiben wir treu." Ein Modell, von dem unterm Strich vor allem ein anderer profitiert: der Endkunde. Im One-Stop-Shop-System von YesAuto findet er ein All-inclusive-Angebot mit allen Informationen rund um sein neues Wunschfahrzeug, ohne auf weiteren Plattformen mühselig auf Suche gehen zu müssen. Liu: "Damit ist YesAuto quasi das Google oder Amazon der Autobranche."Über YesAutoYesAuto, der neue revolutionäre Weg, das perfekte Auto zu finden, ist eine Website und App, die durch ihre innovative intelligente Technologie Käufer und Händler verbindet, um den Autokauf einfacher, transparenter und angenehmer zu machen.YesAuto Kunden haben die volle Kontrolle, wenn es darum geht, das richtige Auto für sich auszuwählen. Die cleveren Tools der Website werden mit Experten- und Nutzerinhalten in Schrift- und Videoform ergänzt. Zudem haben Nutzer Zugriff auf Bewertungen von anderen Autofahrern.Pressekontakt:GCI Hering SchuppenerBerliner Allee 4440212 DüsseldorfMarlies PeineTel.: +49 211 430 79-238Mobil: +49 151 16 23 13 28Katrin-Alessa WeberTel.: +49 211 430 79-253Mobil: +49 151 16 23 13 29Original-Content von: YesAuto, übermittelt durch news aktuell