Yerlan Syzdykov (Amundi): Energiewende – Asien nimmt deutlich Fahrt auf

08.03.2022 – Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Asien. Dort werden über 40% der weltweiten Energie verbraucht und über 50% der weltweiten Kohlenstoffemissionen freigesetzt, erläutert Yerlan Syzdykov, Global Head of Emerging Markets bei Amundi. Der Pro-Kopf-Energiebedarf in den asiatischen Schwellen- und Entwicklungsländern ist in den letzten zehn Jahren um 18% gestiegen, und diese Zahl soll sich bis



