Yep, Innovative Industrial Properties erhöht die Dividende erneut um 6 %!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist ein wirklich spannender, trendstarker REIT, der in das junge Segment des Cannabis investiert. Zuletzt gab es hier eine Menge Schlagzeilen rund um weitere Zukäufe und Portfolio-Erweiterungen. Dabei geht es natürlich um das operative Wachstum, das zuletzt im vierten Quartal ein wenig zu wünschen übrig ließ.

Heute ist es jedoch an der Zeit, die Dividende in den Fokus zu rücken. Das Management von Innovative Industrial Properties hat nämlich ein weiteres Mal die eigene Quartalsdividende erhöht. Das können wir als Zeichen der Stärke werten in einer Zeit, in der sich das Wachstum ein weiteres Mal herausstellen muss.

Lass uns jetzt daher einen Blick auf diese Bekanntmachung sowie die aktuelle Bewertung und die weiteren Perspektiven riskieren. Der Schritt ist grundsätzlich natürlich weiterhin überaus interessant.

Innovative Industrial Properties & die neue Dividende

Wie wir mit Blick auf die aktuelle Unternehmensmitteilung von Innovative Industrial Properties erkennen können, hält das Dividendenwachstum trotz des moderateren operativen Wachstums weiter an. Anstatt wie zuvor eine Quartalsdividende von 1,24 US-Dollar an die Investoren auszuzahlen, gibt es jetzt im ersten Quartal des Jahres 2021 eine Ausschüttung von 1,32 US-Dollar je Aktie. Das entspricht einem Wachstum von weiteren 6 % im Quartalsvergleich.

Wie das Management von Innovative Industrial Properties zudem herausstellt, wird die Phase des stärkeren Dividendenwachstums damit weiterhin aufrechterhalten. Im Jahresvergleich stieg die Dividende damit schließlich um 32 %. Vor einem Jahr sind noch 1,00 US-Dollar je Aktie an die Investoren ausgezahlt worden.

Grundsätzlich gilt natürlich weiterhin, dass die derzeitige Dividendenrendite vergleichsweise eher gering ist. Gemessen an der neuen Quartalsdividende von 1,32 US-Dollar und einem Aktienkurs von 194,43 US-Dollar (15.03.2021, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen) liegt die Ausschüttungsrendite bei 2,71 %. Natürlich auf annualisierter Basis. Trotzdem: Wenn ein Dividendenwachstum von ca. 32 % im Jahresvergleich anhalten sollte, so könnte der Wert in 12 Monaten bereits bei 3,57 % liegen. Das zeigt womöglich, worum es bei diesem spannenden REIT langfristig orientiert geht.

Wie ist das nur leistbar …?

Vielleicht fragst du dich gerade, wie ein solches Wachstum leistbar ist? Grundsätzlich gilt natürlich, dass das operative Wachstum diese Erhöhungsschritte bei den Auszahlungen möglich macht. Das wird auch weiterhin die Magie hinter den Steigerungen bei den Dividenden sein. Im letzten, vierten Quartal kletterten die Funds from Operations je Aktie und auf bereinigter Basis immerhin auf 1,36 US-Dollar. Das heißt: Die Dividende ist zum derzeitigen Zeitpunkt sogar nachhaltig.

Trotzdem sollte sich das Dividendenwachstum wieder beschleunigen. Mit einem momentanen Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 35,7 auf Basis des vierten Quartals ist die Bewertung alles andere als preiswert. Das erkennen wir natürlich auch an der Dividende.

Die bisherigen Deals seit Jahresanfang zeigen jedoch: Ja, das Wachstum könnte sich auch operativ jetzt wieder deutlich bessern. Innovative Industrial Properties bleibt damit ein spannender, wachsender Real Estate Investment Trust.

The post Yep, Innovative Industrial Properties erhöht die Dividende erneut um 6 %! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2021