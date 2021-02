Yep, BB Biotech zahlt für 2020 3,60 Schweizer Franken Dividende!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Bei der Aktie von BB Biotech (WKN: A0NFN3) haben sich einige Neuigkeiten bereits abgezeichnet. Gemäß der Dividendenpolitik und einem höheren durchschnittlichen Aktienkurs im Monat Dezember konnten wir das schon im Vorfeld erkennen.

Das Management von BB Biotech hat jetzt frische Quartalszahlen präsentiert. Und dabei auch offiziell zumindest einen Dividendenvorschlag bestätigt. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren wissen müssen. Sowie, was es neben der Dividende sonst noch zu sagen gibt.

BB Biotech: Es werden 3,60 Schweizer Franken!

Vielleicht das Wichtigste vorweg: Das Management der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat im Rahmen dieses Quartals- und Jahreszahlenwerk einen Dividendenvorschlag in Höhe von 3,60 Schweizer Franken präsentiert. Das entspricht einem weiteren Wachstum. Im letzten Jahr zahlte das Management der Schweizer schließlich eine Dividende in Höhe von 3,30 Schweizer Franken an die Investoren aus.

Das dürfte im Einklang mit der Dividendenpolitik stehen. Das Management der Beteiligungsgesellschaft will stets eine Dividende in Höhe von 5 % auf Basis des durchschnittlichen Dezemberkurses des Vorjahres auszahlen. Das dürfte entsprechend ein stimmiger Wert sein.

Trotzdem sollten Foolishe Investoren stets bedenken: Wenn der Aktienkurs einmal fallen sollte, geht es auch mit der Ausschüttung von BB Biotech bergab. Das ist ein Zwischenfazit, das weiterhin gilt. Und auch immer gelten wird, solange diese Dividendenpolitik up to date bleibt.

Ein solides Zahlenwerk

Neben der Dividende gab es allerdings auch ein ziemlich starkes Quartals- und Jahreszahlenwerk. Das Betriebsergebnis vor Steuern lag im vergangenen Jahr bei 691,2 Mio. Schweizer Franken. Das entspricht einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,48 Schweizer Franken. Wobei Foolishe Investoren diesen Wert natürlich nicht überbewerten sollten.

Dieser Wert kann schließlich ebenfalls mit dem Wert des Portfolios schwanken. Allerdings können wir auch weiterhin ein Fazit ziehen: Nämlich dass BB Biotech eine solide Möglichkeit ist, um breit gestreut und mit Know-how vom wachsenden Markt der Biotechnologie zu profitieren. Bloß, dass wir in diesem Jahr ein weiteres Mal einen besseren Zeitraum gesehen haben.

BB Biotech: Basis-Aktie in diesem Segment …?

Die Aktie von BB Biotech ist und bleibt für mich daher eines: Ein chancenreiches Basis-Investment im Markt der Biotechnologie. Man wird als Investor zwar nicht von einer rasanten Wachstumschance profitieren können, dafür jedoch von einem diversifizierten Mix verschiedener Unternehmen. Das ist womöglich attraktiver als ein marktbreiter Vergleichsmarkt.

Zudem winkt eine nette Dividendenrendite von Pi mal Daumen 5 % im Jahr. Mehr, wenn der Aktienkurs langfristig steigt. Das rundet den Mix bei der Aktie von BB Biotech ansprechend ab.

The post Yep, BB Biotech zahlt für 2020 3,60 Schweizer Franken Dividende! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von BB Biotech. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021