Yen-Stärke und höhere Kosten belasten Toyota!

Toyota hat im abgelaufenen Geschäftsjahr wie erwartet weniger umgesetzt und verdient. Dennoch wurde die im Februar zum dritten Mal angehobene Prognose deutlich übertroffen. Belastet haben die Yen-Stärke und höhere Kosten. Allein die Währungseffekte schlugen mit 940 Mrd Yen zu Buche. Die operative Marge im Autogeschäft lag aber immer noch bei beachtlichen 6,8%. Der Absatz kletterte dank der starken Nachfrage nach Hybridfahrzeugen um 1,6% auf 10,25 Mio Autos. Absatzsteigerungen erzielte der Konzern in Japan, in den restlichen Ländern Asiens und in Europa.

Toyota will die Kooperation mit Suzuki ausbauen

Im laufenden Jahr soll es nicht zuletzt wegen steigender Vertriebskosten weiter abwärtsgehen. Das Management hat einen Umsatz von 27,5 Bio Yen und einen Gewinn von 1,5 Bio Yen in Aussicht gestellt. Der Fahrzeugabsatz soll das Vorjahresniveau erreichen. Um seine Marktmacht zu stärken und die Kosten zu senken, will Toyota die Kooperation mit Suzuki ausbauen. Geplant sind die wechselseitige Belieferung mit Komponenten und die Zusammenarbeit in den Bereichen Einkauf, Entwicklung, Umwelt-, Sicherheits- und Informationstechnik.

Zudem hofft Toyota, über Suzuki einen besseren Zugang zum indischen Markt zu erhalten, wo Suzuki mit seinen Kleinwagen Marktführer ist. Auch eine wechselseitige Beteiligung wird geprüft. Daneben kooperiert Toyota mit Mazda im Bereich Elektromobilität. Um möglichen Strafzöllen zu entgehen, investiert der Konzern in den nächsten 5 Jahren 10 Mrd $ in den USA.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.