Yellowfin wird zum zweiten Mal in Folge zum Visionär im Gartner Magic Quadrant 2021 for Analytics and Business Intelligence Platforms ernannt

Melbourne (ots/PRNewswire) - Bewertung auf Basis der Vollständigkeit der Vision und der Fähigkeit zur AusführungYellowfin, der einzige Analytics-Anbieter, der branchenweit führende aktionsbasierte Dashboards, automatisierte Discovery und Data Storytelling kombiniert, gab heute bekannt, dass er zum zweiten Mal in Folge als Visionär im Gartner 2021 Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms[1] eingestuft wurde.Die Nachricht folgt einem weiteren bahnbrechenden Jahr für Yellowfin in Bezug auf Produktinnovation und Kundenzufriedenheit, einschließlichder Erweiterung des Führungsteams (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3072427-1&h=1438808654&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3072427-1%26h%3D1480196818%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.yellowfinbi.com%252Fblog%252F2020%252F12%252Fyellowfin-celebrates-growth-increased-momentum-expanding-marketing-and-sales-teams%26a%3Dexpanding%2Bthe%2Bexecutive%2Bteam&a=der+Erweiterung+des+F%C3%BChrungsteams) unddes Wachstums seines Partner-Ökosystems (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3072427-1&h=327320152&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3072427-1%26h%3D2021658307%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.yellowfinbi.com%252Fblog%252F2020%252F07%252Fyellowfin-bolsters-partnership-with-exasol-to-offer-customers-unrivalled-analytics-performance%26a%3Dgrowing%2Bits%2Bpartner%2Becosystem&a=des+Wachstums+seines+Partner-%C3%96kosystems). Yellowfin hat vor kurzem Yellowfin 9.4 auf den Markt gebracht, das Geschäftsanwendern einzigartige Möglichkeiten bietet, mit ihren Daten zu interagieren und zu agieren, und die Bedürfnisse von Datenanalysten und Entwicklern adressiert, die erstaunliche analytische Erfahrungen erstellen und einsetzen wollen. Diese bahnbrechende Version für Enterprise- und Embedded-Analytics ermöglicht auch signifikante Erweiterungen anderer branchenführender Innovationen, darunter Yellowfin Signals, ein Produkt zur automatischen Erkennung von Erkenntnissen, und Yellowfin Stories, ein Produkt zum Erzählen von Datengeschichten."Einmal als Visionär anerkannt zu werden ist großartig, aber dies zwei Jahre in Folge zu erreichen ist unserer Meinung nach außergewöhnlich", sagte Glen Rabie, CEO von Yellowfin. "Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung und glauben, dass sie unseren Status als echter Innovator im Bereich der Analytik bestätigt. Unsere Produkte Signals und Story sind einzigartig und in Kombination mit der außergewöhnlichen Breite unserer analytischen Plattformfähigkeiten ermöglicht es Yellowfin, wunderbar einfache Lösungen für die komplexen Datenprobleme unserer Kunden zu liefern. In diesem Jahr erneut zum Visionär ernannt zu werden, unterstreicht aus unserer Sicht unseren Kurs und die große Nachfrage von Unternehmen und Softwarefirmen, die Yellowfin für die Modernisierung und Transformation ihres Geschäfts nutzen."Wie von Gartner berichtet, "erweitert sich der Umfang der Augmentation. Ursprünglich zur Unterstützung von Analysten-Personen mittels Self-Service gedacht, werden Augmentierungen und zunehmend auch Automatisierungen eingesetzt, um Endbenutzern direkt zu helfen, wodurch eine neue Benutzerkategorie entsteht: augmentierte Konsumenten. Das sind nicht-technische Menschen, die erwarten, dass Insights sie finden, oft in Form von maschinell generierten Datengeschichten, die von automatisierten Insights angetrieben werden, die auf der laufenden Überwachung von Daten basieren, die für ihre Rolle, Persona oder Jobfunktion relevant sind." [2]Der vollständige Bericht von Gartner ist als kostenloser Download hier verfügbar (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3072427-1&h=1209482704&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3072427-1%26h%3D2368941128%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.yellowfinbi.com%252Fcampaign%252Fgartner-magic-quadrant-for-analytics-and-bi-platforms-2021%253Futm_medium%253Dreferral%2526utm_source%253Dpr%2526utm_campaign%253Dgartner-mq%2526utm_content%253Dfeb-2021%26a%3Dhere&a=hier+verf%C3%BCgbar):[1][2] Gartner "Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms", von James Laurence Richardson, Rita L. Sallam, Kurt Schlegel, Austin Kronz, Julian Sun, 15. Februar 2021.Haftungsausschluss von Gartner:Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Forschungspublikationen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.Informationen zu YellowfinYellowfin ist ein globaler Anbieter von BI- und Analysesoftware mit einer Reihe von erstklassigen Produkten, die auf Automatisierung basieren. Yellowfin wird von den weltweit führenden Analystenhäusern als Innovator anerkannt. 