Yellowfin untermauert Partnerschaft mit Exasol, um Kunden konkurrenzlose Analytics-Performance zu bieten

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Yellowfin, ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Analytik, kündigte heute an, dass seine führende Analytics- und Business Intelligence (BI)-Plattform jetzt zusammen mit der Analytics-Datenbank Exasol bezogen werden kann. Gemeinsam liefern die beiden Unternehmen konkurrenzlose Peformance für eine bessere datengestützte Entscheidungsfindung. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.yellowfinbi.com/campaign/exasolYellowfins Vertriebskapazität für Exasol vertieft eine Technologiepartnerschaft, die 2017 begann. Exasol ist einer der weltweit angesehensten Anbieter von Analytics-Datenbanken mit über 500 globalen Installationen in mehr als 30 Ländern auf der ganzen Welt."Yellowfin ist stolz darauf, eng mit vielen der bekanntesten Namen im Bereich der Unternehmenssoftware zusammenzuarbeiten. Die In-Memory-Datenbank von Exasol zusammen mit Yellowfin anzubieten, erhöht nicht nur den Wert der Produkte unserer beiden Unternehmen, sondern - was noch wichtiger ist - gibt unseren Kunden zusätzliche Bequemlichkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit", kommentierte Glen Rabie, CEO von Yellowfin. "Die operative Geschwindigkeit ist eine entscheidende und anhaltende Herausforderung bei der BI-Performance, weshalb diese Partnerschaft Yellowfin-Anwendern große Vorteile bringt."Exasol bietet Anwendern noch mehr Flexibilität mit einer Datenbank, die schnell skaliert werden kann - eine Notwendigkeit im Zeitalter der extrem umfangreichen Datenerfassung. Beim Arbeiten mit Exasol und Yellowfin, einer einzigartigen Analyse-Suite, die aktionsbezogene Dashboards, automatisierte Datenermittlung und Data Storytelling kombiniert, erleben Anwender eine verbesserte Leistung und Vielseitigkeit."Kunden können mit einer großartigen Erfahrung rechnen, wenn sie Yellowfin und Exasol zusammen verwenden", kommentierte Aaron Auld, CEO von Exasol. "Die Kompatibilität unserer beiden Plattformen bietet Unternehmensnutzern außergewöhnlich schnelle Datenanalysen und die Möglichkeit, mit den neuesten BI-, KI- und maschinellen Lerntechnologien Erkenntnisse zu gewinnen."Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmenslösungen sind Yellowfin und Exasol jeweils so konzipiert, dass sie die bestehenden und zukünftigen Technologieoptionen beim Kunden ergänzen, sodass eine Bindung an einzelne Plattformen leicht vermieden werden kann. Yellowfin wird Kunden auch weiterhin Wahlmöglichkeiten und Flexibilität bei der Datenanalyse bieten, da sie aus ihrem nativen Datenbanktechnologie-Stack wählen oder die Exasol-Engine für schnelle Einblicke bei größeren Datensätzen nutzen können. Die Kombination von Yellowfin und Exasol bietet Unternehmen die Möglichkeit, Daten schnell in wertvolle Erkenntnisse umzuwandeln.Erfahren Sie hier (https://www.yellowfinbi.com/campaign/exasol) mehr über die Partnerschaft zwischen Yellowfin und Exasol.Informationen zu YellowfinYellowfin ist ein weltweiter Anbieter von Business Intelligence- und Analyse-Software mit einer erstklassigen Produktreihe, die auf Automatisierungsprozessen beruht. Yellowfin wird von den weltweit führenden Analystenhäusern als Innovator anerkannt. Mehr als 29.000 Unternehmen und mehr als drei Millionen Endanwender in 75 Ländern nutzen Yellowfin täglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.yellowfinbi.com/ .Informationen zu ExasolExasol bietet eine leistungsstarke und hoch performante In-Memory-Analytics-Datenbank, die Unternehmen darin unterstützt, die Art und Weise, wie sie mit Daten arbeiten, zu verändern. Dank ihrer Geschwindigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit ermöglicht sie die Umsetzung von langfristigen Datenstrategien im Unternehmen. Die In-Memory-Analytics-Datenbank ist On-Premises und in der Cloud verfügbar. Weitere Informationen zu Exasol erhalten Sie unter http://www.exasol.com/ .Pressekontakt YELLOWFIN: Pressekontakt EXASOL:Kasey Thomas Carla GutierrezSSPR Global Communications Manager925-285-6449 Exasolkthomas@sspr.com carla.gutierrez@exasol.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1219656/Exasol_PR.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/117376/4663561 OTS: YellowfinOriginal-Content von: Yellowfin, übermittelt durch news aktuell