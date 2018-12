Yellowfin belegt Top-Platzierung in der Nucleus Research Analytics Value Matrix 2018

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) -- Yellowfin liegt auf Platz eins im Leader-Quadranten- Yellowfin liegt auf Platz eins bei der BenutzerfreundlichkeitGlen Rabie, CEO von Yellowfin, sagte: "Nucleus Research, BARC undGartner haben Yellowfin in diesem Jahr fantastische Ergebnissegeliefert. Es ist großartig, dass unabhängige Analysten unserePosition als eine Lösung bestätigen, die den Kunden einen hohenMehrwert bietet. Durch unsere ständige Innovation bei der Einführunghochmoderner Fähigkeiten und dadurch, dass wir sicherstellen, dasswir die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen und echteGeschäftsprobleme lösen, bleiben wir an der Spitze der Analytik."Die Analytics Technology Value Matrix 2018 von Nucleus Researchhat Yellowfin bei der Benutzerfreundlichkeit über alle Anbieterhinweg am besten bewertet und im oberen rechten Leader-Quadranten fürden Gesamtwert positioniert. Die Matrix vergleicht BI- undAnalyseprodukte nach ihrer Funktionalität und Benutzerfreundlichkeitim Vergleich zu Wettbewerbern und dem Gesamtmarkt, um die bestenDatenanalyseprodukte zu ermitteln. Die Position von Yellowfin in derValue Matrix wird durch BARC unterstützt, der den Anbieter im BISurvey 18 als führend in seiner Peer Group für diePreis-Wert-Kategorie bezeichnet.Künstliche Intelligenz wurde von Nucleus Research als einer derTrends identifiziert, die die Investitionen in die Analytik in diesemJahr antreiben. Diese Fähigkeit zeigt sich sowohl bei YellowfinAssisted Insights (https://www.yellowfinbi.com/platform/analytics-dashboards/assisted-insights) als auch bei dem innovativen vor kurzemveröffentlichtem Produkt Yellowfin Signals, das die Datenerfassungautomatisiert.Dan Elman, Nucleus Research Analyst, sagte: "Yellowfin schreitetauf dem Markt als Marktführer in Sachen Usability voran und strebtan, diese positive Dynamik mit der jüngsten Ankündigung der ProdukteSignals und Stories fortzusetzen. Mit Signals, das automatisch neueErkenntnisse in Echtzeit anzeigt, und Stories, das diese Erkenntnissemit situativen Kontexten bereichert, demonstriert Yellowfin seinEngagement, fortschrittliche, verwertbare Analysen in einem einfachzu bedienenden Paket anzubieten."Die vollständigen Ergebnisse der Analytics Technology Value Matrix2018 von Nucleus Research sind in dieser Veröffentlichung zu lesen:Analytics Technology Value Matrix 2018 (https://www.yellowfinbi.com/campaign/nucleus-value-matrix-2018?utm_source=PR&utm_medium=Newswire)Informationen zu YellowfinYellowfin ist ein globaler Anbieter von Business Intelligence- undAnalytics-Software mit einer Reihe von erstklassigen Produkten aufBasis von Automatisierung. Yellowfin wird kontinuierlich alsInnovator anerkannt und wird von BARC unter den Top 5Analytics-Plattformen aller 15 Gartner Critical Capabilities forAnalytics and Business Intelligence Platforms 2018 und als Nr. 1 imBereich Embedded BI eingestuft. Yellowfin wird von mehr als 27.000Unternehmen und mehr als drei Millionen Endanwender in 75 Länderntäglich benutzt. Weitere Informationen finden Sie unterwww.yellowfinbi.comInformationen zu Nucleus ResearchNucleus Research wurde 2001 gegründet, um einen faktenbasierten,zahlengesteuerten Ansatz für die Industrieanalyse zu entwickeln. DasUnternehmen konzentriert sich auf den ROI und messbare Ergebnisse, umdie unabhängigste, objektivste und ehrlichste Forschung in derBranche zu ermöglichen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/798122/Value_Matrix_Leader_Badge.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/690127/YF_Full_Colour_Logo.jpgPressekontakt:Sherri WalkenhorstConnect Marketing+1-801-373-7888sherriw@connectmarketing.comOriginal-Content von: Yellowfin, übermittelt durch news aktuell