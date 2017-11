Yello startet Kooperation mit Amazon.de

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Köln (ots) - Als erster Energieanbieter Deutschlands ist Yello absofort mit seinem Bundle-Produkt auf Amazon.de vertreten. Kundenentscheiden sich ganz einfach für eines der ausgewählten,hochqualitativen Hardware-Produkte auf Amazon.de und schließen dannden darauf zugeschnittenen Strom- oder Gasvertrag auf der YelloWebsite ab. Dabei profitieren sie von einer kostenlosen Lieferung derHardware und den Vorteilen des Yello Plus Tarifs. Dieser umfasst zweiJahre volle Preisgarantie sowie 100 Prozent Ökostrom.Amazon.de Kunden können bei diesem Angebot zwischen verschiedenenProdukten aus den Kategorien weiße Ware, Smartphones und Tabletssowie Spielekonsolen wählen. Zur Auswahl stehen die WaschmaschineSamsung AddWash[TM], das Apple iPad und das Samsung Galaxy Tab A, dasiPhone SE, das Samsung Galaxy S7, das Samsung Galaxy 8 sowie die SONYPlaystation 4 Pro inkl. FIFA 18.Die Zusammenarbeit mit Amazon.de soll das Online-Geschäft vonYello weiter stärken. "Mit Amazon.de konnten wir einen innovativenund digitalen Partner gewinnen, der Yello neueVermarktungsmöglichkeiten bietet.", so Aurélie Alemany, LeiterinVertrieb und Marketing. Ziel ist es, die Kooperation zukünftig weiterauszubauen.Alle Informationen rund um das Yello Angebot sind aufhttps://www.amazon.de/yello zu finden.Über Yello.Yello ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AGund gehört mit einer Markenbekanntheit von über 90 Prozent (gest.,GfK, 2017) zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland.Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf:https://www.yello.dehttps://mehralsdudenkst.yello.dehttps://www.yelloshop.dehttps://www.youtube.com/yellostromhttps://www.facebook.com/yello.dehttps://www.twitter.com/yello_dePressekontakt:UnternehmenskommunikationYello Strom GmbHSiegburger Straße 22950679 KölnTel. 0221-2612-412presse@yello.dehttps://www.yello.de/unternehmenOriginal-Content von: Yello, übermittelt durch news aktuell