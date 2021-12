Köln (ots) -Neuer Leitspruch für Yello: Der Energieanbieter launcht seinen neuen Claim "Gute Energie". Entwickelt wurde dieser von der Kreativagentur Heimat Berlin und verbindet Nachhaltigkeit mit optimistischer Lebensfreude und Leichtigkeit."Yello ist die Energiemarke, die für Optimismus und Challenger-Attitüde im deutschen Energiemarkt steht. Mit dem neuen Claim schlagen wir jetzt ein neues Kapitel auf", sagt Yello Geschäftsführer Volker Bloch. "Wir verbinden Nachhaltigkeit mit Spaß und Leichtigkeit - ganz so, wie es nur zu Yello passt."Yello steht seit 22 Jahren für Ideenreichtum und einen positiven Blick nach vorne und verbindet den kreativen Regelbruch mit Leichtigkeit und Freude. Der neue Claim "Gute Energie" bringt diese Markenwerte mit der in den letzten Jahren konsequent verfolgten Nachhaltigkeitsstrategie von Yello zusammen. So wurde unter anderem das Produktportfolio 2020 auf klimafreundlichere Produkte umgestellt."Gute Energie" löst den bisherigen Claim "Mehr als du denkst" ab. Wie Yello den neuen Leitspruch inszeniert, wird im Frühjahr 2022 sichtbar werden.Yello Strom GmbH ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und gehört zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf http://www.yello.de | http://www.youtube.com/yellostrom | http://www.facebook.com/yello.de | http://www.twitter.com/yello_de | http://www.instagram.com/yello_dePressekontakt:Yello Strom GmbHUnternehmenskommunikationpresse@yello.deOriginal-Content von: Yello, übermittelt durch news aktuell