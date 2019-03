Yello führt erfolgreiche E-Mobility Aktion fort (FOTO)

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -Neuer smart EQ fortwo* im Yello Design erhältlich.Yello macht erneut E-Mobility gelb! Nach der erfolgreichen Aktionim November 2017 mit einem BMW i3 im Yello Design hat Yello erneutein gebrandetes E-Fahrzeug für eine attraktive Leasing-Rate alsPartnerangebot. Die S&G Automobil AG bietet in Kooperation mit smartund Yello allen E-Mobility Interessenten den neuesten smart EQfortwo* in der Ausstattungslinie "passion" mit 22 kW-Bordlader an.Das Yello gebrandete E-Auto ist für eine monatliche Leasingrate ab184 Euro für 24 Monate und 20.000 km Gesamtlaufleistung erhältlich."Wir freuen uns sehr, dass wir an die erfolgreiche Aktion Ende2017 anknüpfen und E-Mobilitäts-Begeisterten nun erneut einengünstigen Einstieg in die neue Technologie ermöglichen können.", soAurélie Alemany, Geschäftsführerin Yello. "Neben dem Yello SolarAngebot möchten wir mit E-Mobilität einen Beitrag zur erfolgreichenEnergiewende leisten. In diesem Jahr möchten wir Interessenten mitnoch weiteren Angeboten überzeugen und E-Mobilität weitervoranbringen. 2019 wird für Yello ein elektrifizierendes Jahr - ichfreu mich drauf!"Das gelbe E-Angebot.Das Angebot umfasst den smart EQ fortwo* in einer komfortablenSonderausstattung wie z.B. einem Multifunktionslenkrad, elektrischeAußenspiegel, Sitzheizung, digitales Radio, Ganzjahresreifen undSchnellladefunktion. Im Lieferumfang sind zwei Ladekabel enthalten,die sowohl das Laden an der Haushaltssteckdose als auch anöffentlichen Ladestationen bzw. Wallboxen ermöglichen.Die Monatsrate deckt die Finanzleasingrate für den smart EQfortwo* ab. Weitere Kosten wie Versicherung, Service, Überführungoder Zulassung sind nicht inbegriffen.Das Angebot gilt so lange der Vorrat reicht und ist bundesweitverfügbar. Die Aktion wird online hier beworben: http://ots.de/59gZc4Über Yello. Yello ist ein Unternehmen der EnBW EnergieBaden-Württemberg AG und gehört mit einer Markenbekanntheit von rund90 Prozent (gest., mindline 2018) zu den bekanntestenEnergieanbietern in Deutschland. Aktuelle Informationen rund um Yellogibt es auf:https://www.yello.dehttps://www.yello.de/mehralsdudenksthttps://www.youtube.com/yellostromhttps://www.facebook.com/yello.dehttps://www.twitter.com/yello_de*smart EQ fortwo mit optionalem 22kW-Bordlader mit Ladekabel fürWallbox / öffentliche Ladestationen (Mode 3) - Stromverbrauch(kombiniert): 14,5-12,9 kWh/100km, CO2-Emissionen (kombiniert): 0g/km.2 smart EQ fortwo mit optionalem 22kW-Bordlader mit Ladekabelfür die Haushaltssteckdose (Mode 2) - Stromverbrauch (kombiniert):20,1-18,0 kWh/100km, CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km.2**Rechtlicher Hinweis (http://ots.de/MDZrYO).**Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewähltenSonderausstattungen. Die angegebenen Werte wurden nach demvorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die"NEFZ-CO2-Werte" i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU)2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieserWerte errechnet. Der Stromverbrauch wurde auf der Grundlage der VO692/2008/EG ermittelt. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über denKraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuerPersonenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unterhttps://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist.Pressekontakt:Yello UnternehmenskommunikationYello Strom GmbHSiegburger Straße 22950679 KölnT. 0221-2612-412presse@yello.dehttps://www.yello.deOriginal-Content von: Yello, übermittelt durch news aktuell