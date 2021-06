Yellen erklärt sich: So reagiert der Dow Jones!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Die Aktienfutures gewannen am Mittwoch etwas an Stärke, wobei Technologiewerte führten und die Märkte durch solide Arbeitsmarktdaten für April Auftrieb erhielten. Metall- und Bergbauaktien stiegen, als Kupfer zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt einen neuen Rekord aufstellte. Einzelhändler zeigten ebenfalls früh ihre Muskeln, wobei Big 5, Under Armour und ODP deutlich zulegten. Chevron führte heute den Dow Jones an, da die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung