Yeebo: Was jetzt?

Für die Aktie Yeebo stehen per 20.12.2018 1,05 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Yeebo zählt zum Segment "Elektronische Komponenten".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Yeebo aktuell 4,76. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,62 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hardware". Yeebo bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Yeebo wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Yeebo auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Yeebo erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -71,42 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hardware"-Branche sind im Durchschnitt um -6,06 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -65,35 Prozent im Branchenvergleich für Yeebo bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,31 Prozent im letzten Jahr. Yeebo lag 62,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.