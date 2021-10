Yeastar stellt Yeastar Central Management vor, eine Channel-zentrierte Plattform für mehr Flexibilität im Betrieb und bei der Verwaltung

Xiamen, China (ots/PRNewswire) -Yeastar (www.yeastar.com), der weltweit führende Anbieter von KMU-Telefonanlagen, hat heute Yeastar Central Management (YCM) (https://www.yeastar.com/de/yeastar-central-management/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=introducing_ycm), eine zentralisierte Plattform für die Bereitstellung von Cloud-Kommunikationsdiensten und die Verwaltung von Yeastar-Geräten vor Ort vorgestellt.Das Angebot einer cloudbasierten UCaaS-Erfahrung ist jetzt einfacher als je zuvorMit YCM können Serviceprovidern jetzt die neue P-Series Cloud Edition (https://www.yeastar.com/de/telefonanlage-p-serie/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=introducing_ycm) anbieten, eine vollständige Suite von Unified Communications-Lösungen, mit Unterstützung von Sprache, Video, Meetings, Call Centern, Anwendungen, Integration von Drittanbietern usw. Diese Plattform ermöglicht eine schnelle Bereitstellung - mit wenigen Klicks auf einer einzigen Schnittstelle - und die einfache Erweiterung von Services und Kapazitäten.Yeastar stellte auch eine Komplettlösung (https://www.yeastar.com/de/p-series-cloud-edition-turnkey/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=introducing_ycm) vor, um die Markteinführung zu beschleunigen. Die vollständig auf einer Hochverfügbarkeitsarchitektur verwaltete Lösung erspart Dienstanbietern die Investition in Cloud-Server und bietet ihnen dennoch vollen Zugriff auf YCM, um ihren Betrieb zu optimieren.Verwalten und Überwachen aus der Ferne, ohne Kompromisse bei der SicherheitDarüber hinaus ermöglicht YCM auch die problemlose Verwaltung (https://www.yeastar.com/de/fernverwaltung/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=introducing_ycm) von geografisch verteilten Yeastar-Geräten beim Kunden. Durch proaktive Überwachung und sofortige Warnmeldungen können die Partner von Yeastar Probleme erkennen, bevor es die Kunden tun, und über HTTPS-gesicherte Remote-Verbindungen Fehler beheben.YCM kann aber noch mehr: Es ermöglicht eine gemeinsame Verwaltung mit granularem Zugriff. Das Single-Panel-of-Dashboard hält Administratoren über wichtige Metriken und Zustände auf dem Laufenden. Yeastar stimmt YCM auch mit seinem Partnerportal ab, um den Kaufprozess und die Auftragsverwaltung zu vereinfachen."Angesichts der starken Kundennachfrage nach Unified-Communications- und Cloud-basierten Lösungen sind wir davon überzeugt, dass Yeastar Central Management zusammen mit der schlüsselfertigen Lösung eine stetige Einnahmequelle und eine engere Kundenbeziehung für Service Provider weltweit schaffen wird", so Prince Cai, Vice President von Yeastar. "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Partner zu unterstützen und die Effizienz von Support und Wartung zu steigern."Am 28. Oktober um 9:00 Uhr (GMT) findet auf dem Yeastar Partner Portal ein Live-Stream statt, der einen detaillierten Einblick in YCM gibt. Registrieren Sie sich hier (https://www.yeastar.com/live-stream-introducing-yeastar-central-management/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=introducing_ycm).Informationen zu YeastarYeastar bietet Cloud-basierte und vor Ort installierte VoIP-Telefonanlagen und VoIP-Gateways für KMUs und liefert Unified Communications-Lösungen, die Mitarbeiter und Kunden effizienter verbinden. Yeastar wurde 2006 gegründet und hat sich mit einem globalen Partnernetzwerk und über 350.000 Kunden weltweit als einer der führenden Anbieter in der Telekommunikationsbranche etabliert. Yeastar-Kunden profitieren von den flexiblen und kostengünstigen Kommunikationslösungen, die in der Branche für ihre hohe Leistung und Innovation anerkannt sind. Für weitere Informationen über Yeastar oder um ein Yeastar-Partner zu werden, besuchen Sie bitte https:/www.Yeastar.com/ (https://www.yeastar.com/de/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=introducing_ycm%5d(https://www.yeastar.com/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=introducing_ycm).Pressekontakt:Aviva Li+86-592-5503309marketing@yeastar.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpgOriginal-Content von: Yeastar Information Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell