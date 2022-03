Yeastar frischt Markenpositionierung mit neuem Slogan und Leitbild auf

Xiamen, China, 1. März 2022 (ots/PRNewswire) -Yeastar (www.yeastar.com), der weltweit führende Anbieter von Unified Communications-Lösungen und Innovator im Bereich Digital Workplace, stellt heute seine neue Markenpositionierung mit dem neuen Slogan „Digital Value, Delivered" vor. Mit einem aktualisierten Leitbild und einem erweiterten Portfolio will sich Yeastar zu einem zuverlässigen Anbieter für die digitale Transformation im weiteren Sinne entwickeln.Der neue Slogan basiert auf dem Verständnis, dass die digitale Transformation nicht kompliziert, zeitaufwendig und teuer sein muss. Yeastar ist davon überzeugt, dass der Schlüssel zu einer unkomplizierten digitalen Zukunft in der richtigen Technologie liegt, die leicht zugänglich, offen und integriert sowie zukunftssicher sein sollte, unabhängig von den besonderen Herausforderungen und Bedürfnissen eines jeden Unternehmens.Mit einem Portfolio, das von Unified Communications (https://www.yeastar.com/de/telefonanlage-p-serie/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=2022_new_tagline) über Arbeitsplatzplanung (https://www.yeastar.com/de/yeastar-workplace/meeting-room-booking/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=2022_new_tagline) bis hin zu hybriden Arbeitsplätzen (https://www.yeastar.com/remote-working-toolkit/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=2022_new_tagline) reicht, hat es sich Yeastar zur Aufgabe gemacht, die Hindernisse für einen vernetzten und kollaborativen digitalen Arbeitsplatz zu beseitigen. Durch seine einfach zu implementierenden, benutzerfreundlichen und leicht zu verwaltenden Lösungen ist Yeastar darauf ausgerichtet, seine Kunden auf eine einfache und angenehme Reise der digitalen Transformation mitzunehmen.„Seit über einem Jahrzehnt haben wir unser Geschäft in allen Geschäftsbereichen, durch Partnerschaften, globale Präsenz und unsere Mitarbeiter gestärkt. Jetzt ist ein entscheidender Moment für uns, als stärkere Marke aufzutreten", sagte Prince Cai, Vizepräsident von Yeastar. „Bei Yeastar sind wir wertorientiert und konzentrieren uns darauf, echte Ergebnisse zu liefern. Die Kampagne ‚Digital Value, Delivered' signalisiert unser Bestreben, durch die digitale Transformation als Rückgrat für unsere Kunden zu fungieren und unser Engagement für den gemeinsamen Erfolg mit unseren Partnern."Am 1. April 2022, de. 16. Jahrestag von Yeastar, wird es um 9:00 Uhr (GMT) einen Livestream (https://youtu.be/Ag-yQLI4yXc) geben, in dem die Geschichte hinter dem neuen Slogan von Yeastar erzählt wird und erklärt, warum der digitale Wert für jedes Unternehmen und jeden Channel Player wichtig ist.Um mehr über die erneuerte Markenpositionierung von Yeastar zu erfahren, besuchen Sie diese Website (https://www.yeastar.com/de/uber-uns/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=2022_new_tagline).Informationen zu YeastarYeastar unterstützt Unternehmen bei der Realisierung digitaler Werte, indem es Kommunikations- und Arbeitsplatzlösungen leicht zugänglich macht - von der Übernahme und Einführung bis hin zur täglichen Nutzung und Verwaltung. Yeastar hat sich als führender Anbieter von UC-Lösungen mit einem globalen Partnernetzwerk und über 350.000 Kunden weltweit etabliert. Yeastar hat es sich zur Aufgabe gemacht, wertorientierten Unternehmen die richtige Technologie zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen für UC&C, Arbeitsplatzplanung und hybride Arbeitsplätze an, damit diese in der modernen digitalen Welt erfolgreich sein können. Für weitere Informationen über Yeastar oder um Yeastar-Partner zu werden, besuchen Sie bitte https://www.yeastar.com/de/.Aviva Li+86-592-5503309marketing@yeastar.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpgOriginal-Content von: Yeastar Information Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell