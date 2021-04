Yeastar feiert 15 Jahre Innovation und Wandel in der KMU-Kommunikation

Xiamen, China und Dallas (ots/PRNewswire) - Yeastar (www.yeastar.com), der weltweit führende Anbieter von PBX-Systemen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), ist stolz darauf, sein 15-jähriges Bestehen zu feiern und die Verbesserung und Umgestaltung der Geschäftskommunikation fortzuführen. Yeastar hat sich zu einem Branchenführer entwickelt und ist nun bereit für das nächste ehrgeizige Abenteuer. Ziel ist es, kleinen und mittleren Unternehmen eine erfolgreiche digitale Transformation zu ermöglichen und ihnen dabei zu helfen, daraus nachhaltigen Wert zu erzielen.Seit 2006 arbeitet Yeastar an der Erstellung eines weltweiten Partnernetzwerks in über 100 Ländern und bietet erstklassige Kommunikationslösungen für über 200.000 Unternehmen. Yeastar wurde von TMCnet, Eastern Management Group, Funkchau usw. für Produktexzellenz und Geschäftsentwicklung ausgezeichnet und gewürdigt. Das spiegelt die Leidenschaft und das Engagement von Yeastar wider, stets auf die sich verändernden Kundenbedürfnisse einzugehen und gemeinsam mit seinen Partnern erfolgreich zu sein.Letztes Jahr hat Yeastar ein brandneues Produkt veröffentlicht, das Telefonanlage der P-Serie (https://www.yeastar.com/de/telefonanlage-p-serie/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=yeastar15), eine "PBX-Plus-More"-Lösung, die die Entschlossenheit des Unternehmens verdeutlicht, die vereinheitlichte Kommunikation zu beschleunigen und die Kundenerwartungen zu übertreffen. Im Laufe des Jahres werden weitere Funktionen, Integrations- und Bereitstellungsoptionen für die P-Serie veröffentlicht, um sie zu einem noch beeindruckenderen Kommunikationssystem zu machen.Und auch sonst hat Yeastar ambitionierte Projekte. Das Unternehmen möchte durch die Integration der neuesten Technologien und die Erweiterung seines Angebots eine größere Vielfalt moderner Herausforderungen am Arbeitsplatz bewältigen, beispielsweise mit der Einführung einer digitalen Arbeitsplatzlösung. So wird das neue Bürogebäude von Yeastar selbst ebenfalls ein inspirierender und experimenteller digitaler Arbeitsplatz, der die Integration von vereinheitlichter Kommunikation, Smart Office und intelligenter Sicherheitstechnologie demonstriert."Wir haben unglaubliche 15 Jahre hinter uns Ich möchte mich bei all unseren Mitarbeitern, Partnern und Kunden für ihre Unterstützung bedanken", erklärte Prince Cai, Vice President von Yeastar. "Wir werden unseren Innovationsgeist aufrechterhalten und weiter daran arbeiten, den Arbeitsplatz für KMU zu vernetzen, zu rationalisieren und zu digitalisieren. Wir freuen uns auf eine spannende und erfolgreiche Zukunft."Yeastar hat sein 15-jähriges Jubiläum mit einer Online-Veranstaltung gefeiert. Klicken Sie hier (https://www.yeastar.com/15th-anniversary/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=yeastar15), um weitere Informationen zu erhalten.Informationen zu YeastarYeastar bietet cloudbasierte und standortbasierte VoIP-Telefonanlagen für KMUs und liefert Unified Communications (UC)-Lösungen, die Mitarbeiter und Kunden effizienter miteinander verbinden. Yeastar wurde 2006 gegründet und hat sich mit einem weltweiten Netzwerk von Value-Added-Distributoren und Wiederverkäufern und über 200.000 Kunden als globaler Branchenführer etabliert. Die Kunden von Yeastar profitieren von den einfach zu bedienenden und leicht zu verwaltenden Kommunikationslösungen, die durchweg für ihre hohe Leistung und Innovation anerkannt sind. Weitere Informationen über Yeastar finden Sie unter https://www.yeastar.com/de/.Pressekontakt:Aviva Li+86-592-5503309marketing@yeastar.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpgOriginal-Content von: Yeastar Information Technology Co. Ltd., übermittelt durch news aktuell