Yealink hat das zweite Jahr in Folge den größten Marktanteil an SIP-Telefonen und wird mit Gold im Bereich Kundenzufriedenheit ausgezeichnet

Xiamen, China (ots/PRNewswire) - Yealink, einer der weltweitführenden Anbieter für Unified-Communications-Lösungen (UC), stehtlaut dem neuesten Bericht von Frost & Sullivan über Global EnterpriseCommunications Platforms and Endpoints Market mit einem Marktanteilvon 27,3 % im Jahr 2018 das zweite Jahr in Folge an der Spitze desSegments SIP-Telefone. Als Unternehmen, das die Branche weiterhin alserstklassiger Anbieter für Kollaborationslösungen anführt, hatYealink 2018 auf dem Markt für kleine Unternehmen für seineVoIP-Telefone außerdem die höchste Kundenzufriedenheitsrate erhalten,wie aus einem Bericht der Eastern Management Group hervorgeht.Yealinks Liebe zum Detail in Sachen Benutzererfahrung ist dietreibende Kraft, die hinter seinen Erfolgen steckt: Die Technologieder akustischen Abschirmung, die von Yealink vorangetrieben wurde,besticht durch eine störungsfreie Sprachverständlichkeit in offenenArbeitsbereichen. Dies gelingt durch den Einsatz mehrerer Mikrofone,mithilfe derer eine virtuelle Schallschutzwand geschaffen wird, durchdie Hintergrundgeräusche unterdrückt werden; für Gruppenanrufe hatYealink die sogenannte Noise-Proof-Technologie entwickelt. ZurEffizienzsteigerung von Konferenzen und Minimierung von Störungenerkennt und unterdrückt die KI-Funktion Stimmen, die nicht vonMenschen stammen. Die Device-Management-Plattform bietet einehocheffiziente und kostengünstige Lösung für die Einrichtung vonUC-Endgeräten.Yealink treibt die Produktentwicklung voran, indem es den Fokusauf die Kundensegmentierung legt, um die Anforderungen verschiedenerBenutzergruppen genau bestimmen zu können. Mit Produkten, dieentwickelt wurden, um Arbeitskräften in kleinen, mittleren und großenRäumen oder unterwegs dieselben Workflows zur Verfügung zu stellen,können Benutzer und Unternehmen aller Größenordnungen mit einerflexiblen Investition in Yealink das perfekte Tool für Produktivitätund Konnektivität finden. Um den Markt für hochwertigeBusiness-Telefone anzusprechen, verfügt die neue T5Business-Telefon-Serie über einstellbare HD-Displays, unterstützt zurVerbesserung der Mobilität kabellose DECT-Mobilteile und sorgtmithilfe der Technologie der akustischen Abschirmung für einestörungsfreie Stimme.Da das Unternehmen in mehr als 140 Ländern und Regionen vertretenist, ist Yealink mit einigen der größten globalenTelekommunikationsunternehmen wie AT&T, Verizon, BT, Deutsche TelekomAG, Telstra und China Telecom strategische Partnerschafteneingegangen. Yealink wurde durch Microsoft Teams zertifiziert und hateine umfangreiche Produktpalette entwickelt, die nahtlos integriertist. Die Produkte, einschließlich der neuen USB-FreisprecheinrichtungCP900 und Microsoft Teams Rooms (MTR) MVC300, werden im Rahmen derMicrosoft Ignite in Orlando, USA, vom 4. bis 8. November in Halle#1613 ausgestellt. Während der Microsoft Teams Session am 4. Novemberhat Jared Spataro, Corporate Vice President bei Microsoft 365, einenEinblick darüber gegeben, wie die Teamproduktivität und Effizienz fürdie Kollaboration in Huddle Rooms durch die kleine und kompakteTerminallösung Yealink VC210 gesteigert werden kann.Mit Blick auf die Zukunft wird Yealink mit seinen technologischenInnovationen weiterhin daran arbeiten, seine Lösungen fürKonnektivität und störungsfreie Kollaboration zu optimieren. Benutzerkönnen dadurch von zuverlässigeren KI-Lösungen profitieren. Außerdemwird dadurch ein benutzerfreundliches Erlebnis geschaffen und Kundenwerden dabei unterstützt, mehr zu erreichen.Über YealinkYealink (Börsenkürzel: Yealink (Börsenkürzel: 300628) ist eineglobale Marke, die auf Videokonferenzen sowie Sprachkommunikations-und Kollaborationslösungen spezialisiert ist. Diese zeichnen sichdurch höchste Qualität, innovative Technologie undbenutzerfreundliche Erlebnisse aus. Mit seinen erstklassigenKonferenzlösungen, die in mehr als 140 Ländern und Regionen angebotenwerden, hat Yealink den größten Weltmarktanteil anSIP-Telefonlieferungen (Global IP Desktop Phone Growth ExcellenceLeadership Award Report, Frost & Sullivan, 2018). WeitereInformationen finden Sie unter: www.yealink.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/893392/Logo.jpgPressekontakt:Junkai Ke+86-0592-5702000Original-Content von: Yealink, übermittelt durch news aktuell