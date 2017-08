Hamburg (ots) - Yared Dibaba, beliebter Hamburger Moderator,Autor, Schauspieler und Musiker, ist ab sofort Pate fürSprachbrücke-Hamburg e.V. Mit seinem Gesicht und einer Aussage zueigenen Erfahrungen mit dem Thema Sprache unterstützt er dengemeinnützigen Verein gezielt, um weitere Teilnehmer fürGesprächsrunden und ehrenamtliche Helfer zu gewinnen."Wir sind stolz und freuen uns sehr über diese einzigartige undsehr persönliche Form der Unterstützung durch Yared Dibaba", so AnnjaHaehling von Lanzenauer, Vorstand von Sprachbrücke-Hamburg e.V. "Erkam als Vierjähriger aus Äthiopien nach Deutschland und lernte hiersogar Plattdeutsch. Mit seinen Worten spricht er die Menschen an undberührt sie. Dem kann sich keiner entziehen."Das Angebot von Sprachbrücke-Hamburg e.V. richtet sich innerhalbdes Projekts "Sprache im Alltag" an erwachsene Zuwanderer undGeflüchtete mit Deutschvorkenntnissen und bringt Menschenverschiedener Herkunftsländer und Kulturen zusammen¬, um gemeinsamauf Deutsch über Alltägliches zu reden und sich auszutauschen.Das Zitat von Yared Dibaba im Wortlaut: "Sprache ist der Schlüsselzu einer Gesellschaft. Wenn man neu in einem unbekannten Landangekommen ist, hilft einem vor allem die Sprache sich schnell imAlltag zurecht zu finden. Wir kennen alle das Gefühl, sich nicht zutrauen in einer Fremdsprache zu sprechen, aus Angst, Fehler zu machenund deshalb abgelehnt zu werden. Ich habe immer die Erfahrunggemacht, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Selbst ein einfaches"Moin" kann Herzen öffnen. Durch die Sprachbrücke-Hamburg e.V.bekommen Neu-Hamburger genau diesen entscheidenden Schlüssel an dieHand. Mein Motto daher - Schnacken, schnacken un nochmol schnacken -anners geiht dat nich."Gesprächsrunden-Übersicht:www.sprachbruecke-hamburg.de/Gespraechsrunden.Pressekontakt:Etta WeinerBereich ÖffentlichkeitsarbeitSprachbrücke-Hamburg e.V.Grevenweg 8920537 HamburgTelefon 040 / 2847 8998(während der Bürozeiten montags und mittwochs 14 - 17 Uhr, dienstagsund donnerstags 10 - 13 Uhr)presse@sprachbruecke-hamburg.de, www.sprachbruecke-hamburg.deOriginal-Content von: Sprachbr?cke-Hamburg e.V., übermittelt durch news aktuell