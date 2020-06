Yardforce stellt die brandneue 60V Serie vor

Willich, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die neue 60V Gartenproduktserie wurde als eine der kompaktesten und leistungsstärksten Produktreihen auf dem heutigen Markt konzipiert. Zum Einsatz kommt dabei die neue Lithium Batterie-Technologie mit 21700-Zellen von Samsung, die eine um 20 % höhere Leistungsdichte und eine längere Lebensdauer als frühere Lithiumzellen bietet.Der Akkusatz wurde außerdem so konzipiert, dass er extrem kompakt ist.Bei dieser hohen Leistung steht die Sicherheit an erster Stelle . Alle Geräte werden ständig getestet und strengen Sicherheitskontrollen unterzogen. Der Benutzer wird zudem durch verschiedene Sicherheitsmechanismen geschützt.DAS LEISTUNGSSTARKE 60V Sortiment:60V Rasenmäher:Die 60V Rasenmäher sind mit einem 60V Lithium-Akku mit Samsung-Technologie ausgestattet.Die Adaptive Cutting(TM)-Technologie gewährleistet auch unter schwierigsten Bedingungen eine ultimative Schnittleistung. Ein bürstenloser Motor mit hohem Drehmoment bietet eine mit der Performance benzinbetriebener Geräte vergleichbare Leistung mit 90% Wirkungsgrad und einer hohen Lebensdauer. Die Rasenmäher sind in der Lage, Flächen von 600 und bis 900 m2 Größe zu bewältigen, und damit ideal für die Mehrzahl der Gärten geeignet.Die Rasenmäher können sogar vertikal gelagert werden.Yardforce 60V Rasenmäher . Schnittbreite von 41 cm bis 51 cm -Push & SP Versionen mit folgenden Optionen - Mähen, Auffangen, Mulchen, seitliches Auswerfen sowie Auffangen, Mulchen, rückwärtiges Auswerfen und seitliches Auswerfen.60V Rasentrimmer & Freischneider:Die Rasentrimmer- und Freischneider-Serie ist mit einer variablen Schnitt- und Führungsschutz-Option von 28-32 cm und 3 Geschwindigkeitsstufen ausgestattet, und bietet eine geschätzte Laufzeit von bis zu 45 Minuten bei niedriger Geschwindigkeit und 20 Minuten bei hoher Geschwindigkeit mit einem 2,5Ah-Akku.Das bürstenlose rückseitige Motor- und Antriebssystem bietet ein hohes Drehmoment und eine Leistung, die allen Aufgaben gerecht werden kann. Die Split-Shaft-Konstruktion ermöglicht eine kompakte Lagerung und macht es möglich, zukünftig weiteres Zubehör wie die schnell und einfach austauschbaren Sägen Pole Ht und Pole Saw aufzusetzen.60V Blasgerät:Das 60V Blasgerät kann mit einem 2,5Ah-Akku eine geschätzte Laufzeit von bis zu 50 Minuten bei niedrigster Geschwindigkeit und 15 Minuten bei maximaler Geschwindigkeit erreichen, bei einer Luftgeschwindigkeit von bis zu 200 km/h und einem Luftdurchsatz von 600 cbm/h.Der bürstenlose Motor sorgt für Effizienz und längere Laufzeiten.Das Blasgerät ist mit einem Dual Cruiser-Hebel ausgestattet, um die Blasgeschwindigkeit voreinzustellen, ohne den Trimmer niederzudrücken, zusätzlich sind auch 3 voreingestellte Gebläse-Stufen mit zusätzlicher BoostX-Funktion bei Bedarf für zusätzliche Geschwindigkeit verfügbar.Das Produkt bietet den Vorteil von 2 verschiedenen Blasrohrdüsen - rund (normale Blaskraft) und flach (konzentrierte Blaskraft).60V Heckenschere:Die 60V Heckenschere ist für perfekt ausgewogene Balance konstruiert, um die Ermüdung beim Arbeiten zu minimieren, mit geschätzt bis zu 80 Minuten Einsatzzeit. Das Produkt ist mit 60cm-Triple Edged Laser-Schneideklingen ausgestattet, die man sonst eher von professionellen Heckenscheren her kennt. 3 Geschwindigkeitsbereiche bieten eine bessere Kontrolle für präziseres Schneiden.Der vordere Handgriff mit mehreren Schaltpositionen bietet hohen Komfort und den zusätzlichen Vorteil einen schnell und einfach drehbaren rückseitigen Handgriffs für 5 Positionen - ideal beim seitlichen Schneiden.Die 60V Heckenschere ist außerdem mit einer Antiblockierfunktion ausgestattet, die es dem Anwender ermöglicht, das Messer zurückzuziehen, wenn es sich festgefressen hat.60V Kettensäge:Die 60V Kettensäge wurde kompakt und mit geringem Gewicht konstruiert, um den Benutzer möglichst wenig zu ermüden, und hat die Schneidleistung von benzinbetriebenen-Kettensägen.Der Bürstenmotor bietet einen hohen Wirkungsgrad, ein hohes Drehmoment und eine hohe Leistung.Die Kettensäge ist mit einem akustischen Überlastschutz und LED-Anzeige ausgestattet und verfügt über ein schnelles und einfaches Kettenspannsystem. Mit einer Akkuladung können 30 Schnitte bei Stämmen mit 20 cm Durchmesser erzielt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1177410/YARD_FORCE_60V_SERIES.jpgPressekontakt:Lin YinluE-Mail: linyinlu@sumec.com.cnWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131989/4617099OTS: Yard ForceOriginal-Content von: Yard Force, übermittelt durch news aktuell