Yard Force® NX Serie: Leistungsstarke Mähroboter für einen schönen Garten

Willich, Deutschland, 27. März 2022 (ots/PRNewswire) -Mit ihnen gehört stundenlanges Rasenmähen der Vergangenheit an: Mähroboter werden immer beliebter. Die Geräte der NX-Serie des Herstellers Yard Force® sind die idealen Helfer für einen makellosen Schnitt und einen gesunden Rasen.Das ganze Jahr über einen schönen Rasen mit minimalem Einsatz: Die Mähroboter der NX-Serie von Yard Force® übernehmen das Rasenmähen auf großen und kleinen Flächen, pflegen den Rasen zuverlässig und verhelfen zu einem gesunden Wachstum. Denn durch das stetige Kurzhalten können Gräser dichter sprießen und Unkraut hat weniger Chance. Das spart Zeit und Aufwand.Die Mähroboter der NX-Serie sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet, die robust, zuverlässig, wartungsfrei und leise arbeiten. Die Mow-on-Demand-Technologie reduziert Energie und passt beim Mähen die Schneidleistung an. Mit einem 28 Volt-leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku mit 2,0 bis 2,9 Ah, einer Schnittbreite von 180 mm und einer Schnitthöhe von 20 bis 60 mm halten die Mähroboter der NX-Serie den Garten sauber und ordentlich.Die Mähroboter der NX-Serie sind in drei Ausführungen verfügbar: Der NX 60i mäht Rasenflächen bis zu 600 m², der NX 80i schafft Rasenflächen bis zu 800 m² und der NX 100i mäht bis zu 1000 m² Fläche zuverlässig. Alle Geräte der NX-Serie verfügen über eine WLAN-Verbindung und können über eine Smartphone-App einfach gesteuert werden. Die Mähroboter sind sicher unterwegs, denn Radar-Ultraschallsensoren erkennen Hindernisse frühzeitig und Neigungssensoren, Hebesensoren, Kippsensoren und Kollisionssensoren sorgen für zusätzlichen Schutz. Dank Regensensoren fährt der Mähroboter bei Regen zurück zur Ladestation und führt erst bei trockenem Wetter seine Arbeit fort. Die Modelle NX80i und NX100i verfügen darüber hinaus über eine Multizonen-Programmierung, um diverse Rasenregionen unterschiedlich intensiv mähen zu können.Auch die Einrichtung der NX-Mähroboter ist schnell und einfach erledigt. In wenigen Schritten sind die Yard Force® NX Mähroboter im Garten einsatzbereit.Über Yard Force Yard Force® ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen, benzin- und akkubetriebenen Gartengeräten und Hochdruckreinigern mit Sitz im niederrheinischen Willich. Das umfangreiche Yard Force® Produkte-Sortiment ist sowohl bei Freizeitgärtnern als auch professionellen Landschaftsbau-Unternehmen im Einsatz.