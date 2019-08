Yara Aktie: Kooperation mit NEL ASA

Yara hat vor wenigen Tagen eine spektakuläre Kooperation mit NEL ASA bekanntgegeben. Das Unternehmen werde mit NEL ASA zusammen an einer emissionsfreien Düngemittelproduktion arbeiten, so die Verlautbarung. Da auch NEL ASA ein relatives Kultunternehmen darstelle, dürfte dies den Kurs von Yara immerhin positiv beeinflussen können, so die Hoffnung.

Projekt vielversprechend

NEL ASA jedenfalls freue ich, das „aufregende Projekt“ mit Yara initiiert zu haben. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung