Yara ASA: Eine Gewinnchance?

Für die Aktie Yara ASA stehen per 07.10.2019, 16:26 Uhr 381.77 NOK an der Heimatbörse Oslo zu Buche. Yara ASA zählt zum Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Yara ASA einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Yara ASA jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,6 und liegt mit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 49,43. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Yara ASA auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Yara ASA. Es gab insgesamt acht positive und ein negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Yara ASA daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Yara ASA von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Yara ASA schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,7 % und somit 0,97 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,67 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".