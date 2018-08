Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro: Das muss man erstmal verdauen!

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro per 09.08.2018 bei 2,76 HKD. Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro zählt zu "Verbraucherfinanzierung".

Nach einem bewährten Schema haben wir Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,9 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Specialty Finance einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,02 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,67 HKD. Der letzte Schlusskurs (2,76 HKD) weicht somit +3,37 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 2,54 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+8,66 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.