Weatherford: Heikles Investment oder sichere Bank?

An der Heimatbörse New York notiert Weatherford per 05.12.2018, 10:31 Uhr bei 0,49 USD. Weatherford zählt zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Weatherford auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Weatherford-Aktie hat einen Wert von 81,25. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (84,14). Weatherford ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 84,14). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Sell"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Weatherford.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Weatherford wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 10 Buy, 7 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Weatherford-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Weatherford liegt im Mittel wiederum bei 3,88 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,55 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 605,88 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Weatherford insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Weatherford haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".