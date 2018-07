Yangzhou Chenhua New Material: Wirklich lohnenswert?

Für die Aktie Yangzhou Chenhua New Material stehen per 27.07.2018 12,87 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Yangzhou Chenhua New Material zählt zum Segment "Commodity Chemikalien".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Yangzhou Chenhua New Material schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemicals auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,78 % und somit 2,12 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,9 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt 11 Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yangzhou Chenhua New Material. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Yangzhou Chenhua New Material von 12,87 CNY ist mit -19,36 Prozent Entfernung vom GD200 (15,96 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 13,73 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,26 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Yangzhou Chenhua New Material-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.