Yangzhou Chenhua New Material: Meinungen?

Yangzhou Chenhua New Material, ein Unternehmen aus dem Markt "Commodity Chemikalien", notiert aktuell (Stand 15:01 Uhr) mit 10.88 CNY nahezu unverändert (-0.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Nach einem bewährten Schema haben wir Yangzhou Chenhua New Material auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Yangzhou Chenhua New Material mit einer Rendite von -13,11 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -15,4 Prozent. Auch hier liegt Yangzhou Chenhua New Material mit 2,29 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Yangzhou Chenhua New Material beläuft sich mittlerweile auf 12,26 CNY. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 10,88 CNY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -11,26 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 11,79 CNY. Somit ist die Aktie mit -7,72 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Dividende: Yangzhou Chenhua New Material schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1 % und somit 1,68 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,68 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".