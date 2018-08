Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock: Wo soll das nur hinführen?

Der Kurs der Aktie Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock stand am 10.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 28,65 HKD. Der Titel wird der Branche "Kommunikationsausrüstung" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock aktuell 0,91. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hardware". Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 75,77 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock damit 64,14 Prozent über dem Durchschnitt (11,62 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hardware" beträgt 1,84 Prozent. Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock liegt aktuell 73,93 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 34,06 HKD mit dem aktuellen Kurs (28,65 HKD), ergibt sich eine Abweichung von -15,88 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (31,82 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,96 Prozent), somit erhält die Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.