Yangtze Optical Fibre And Cable Joint StockWas steht jetzt noch aus, ?

Für die Aktie Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock stehen per 20.04.2019, 16:53 Uhr 21,68 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock zählt zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Unser Analystenteam hat Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock hat mit einer Dividendenrendite von 1,35 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,13%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche beträgt -0,79. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,81 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 44,87 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.