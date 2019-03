Yangaroo: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Weitere Suchergebnisse zu "YANGAROO INC":

Der Yangaroo-Schlusskurs wurde am 08.03.2019 an der Heimatbörse Venture mit 0,16 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Yangaroo einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Yangaroo jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Yangaroo lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Yangaroo in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Yangaroo mit einer Rendite von -53,73 Prozent mehr als 45 Prozent darunter. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,35 Prozent. Auch hier liegt Yangaroo mit 46,39 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Yangaroo liegt mit einem Wert von 51,32 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 137 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "" von 21,62. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".