"Yang Yuan-Six Walnuts Cup" Hengshui Lake International Marathon 2018 erfolgreich abgeschlossen

Hengshui, China (ots/PRNewswire) - Der Hengshui Lake InternationalMarathon 2018 startete am 29. September um 07:30 Uhr am HengshuiLake. Der Lauf, der als nationales Marathon-Event eingestuft war,wurde kürzlich zu einem IAAF-Marathon mit Silber-Label aufgewertetund zog 18.000 Bewerber und weltweit führende Läufer aus über 20Ländern und Regionen, u. a. aus Äthiopien, Kenia, Neuseeland undAustralien an. Hayle Lemi Berhanu aus Äthiopien belegte bei denMännern im Wettbewerb auf der vollen Strecke den ersten Platz miteiner Zeit von 02:08:51 Stunden und Amare Waganesh Mekasha, ebenfallsaus Äthiopien holte sich den ersten Platz bei den Frauen mit einerZeit von 2:25:57 Stunden. Beim Halbmarathon belegten den ersten Platzjeweils Sonam Tsering bei den Männern und Tian Meizhen bei den Frauenmit einer Zeit von 1:07:00 bzw. 1:31:33 Stunden.Zu den besten chinesischen Teilnehmern gehörten Mikyo Nyima(männlich: 2:16:56 Stunden) und Tsering Tsomo (weiblich: 2:36:22Stunden). Die Athleten, die beide aus Tibet stammen, waren in ihrenjeweiligen Gruppen die Sportler mit der besten Leistung.Die Stadtverwaltung begann einen Monat vor dem Lauf damit, dieStrecken zu überholen und zu verbessern, legte Grünflächen an undsetzte Pflanzen in allen Farben entlang der Strecke, um eineangenehme Atmosphäre zu schaffen, wodurch die Umgebung ein frischesund angenehmes Erscheinungsbild erhielt. Die Athleten lobten dieumgestalteten Strecken in den höchsten Tönen. Die Strecken selbst unddie wunderschöne Kulisse entlang der Strecke sorgten für eine starkeVerbesserung der Erfahrung für die Läufer und machten dieses Eventganz besonders denkwürdig.Der Lauf verzeichnete in diesem Jahr auch eine immenseVerbesserung des Umfangs und der Qualität der zur Verfügung stehendenDienstleistungen: 54 Tempomacher (Pacemaker) und 47 Läufer vommedizinischen Dienst liefen als Begleiter mit, während weitereLeistungen nach dem Lauf, u. a. die Ausgabe von Eiskompressen und dieEinrichtung von Anlagen zum Dehnen an der Ziellinie angeboten wurden.Außerdem wurden Stellen zum Anfeuern der Athleten mitMusikdarbietungen eingerichtet, um die Athleten an der Strecke zumotivieren. Des Weiteren erhielten zwei unterstützendeWohltätigkeitsevents viel Aufmerksamkeit von den Marathonläufern.Viele Läufer und Zuschauer besuchten die "Bird Protection WishingWall" (Vogelschutz-Wunschmauer) und versprachen dort, die ökologischeUmwelt des Sees und er umliegenden Umgebung zu schützen. Des Weiterengab es die "Environmental Protectors" (Umweltschützer), die beimAufsammeln des Mülls mithalfen, der sich entlang der Streckenansammelt, wofür sie den Beifall aller Teilnehmer ernteten.Das diesjährige Event erhielt gleichermaßen positives Feedback vonTeilnehmern und Zuschauern für die professionellen, durchdachten undgut durchgeführten Leistungen. Die Organisatoren werden weiterhindanach streben, den Läufern in der Zukunft ein exzellentes Laufumfeldzu bieten.