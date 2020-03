Yanfeng und SemsoTec kooperieren bei der Optimierung der HMI im Fahrzeug / Partnerschaft für Innenräume der Zukunft (FOTO)

Neuss/München (ots) - Yanfeng, ein weltweit führender Automobilzulieferer, und SemsoTec, ein Experte für Displays und Steuergeräte, haben eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit bei Display- und Sensortechnologien, Komponenten und Produkten für automobile Anwendungen unterzeichnet.Ziel der Partnerschaft ist die Schaffung einer einzigartigen Benutzererfahrung im Fahrzeug durch die zunehmend nahtlose Integration der Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) in alle Oberflächen des zukünftigen Fahrzeuginnenraums. Die Zusammenarbeit beinhaltet Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Automobilkomponenten."SemsoTec und Yanfeng passen perfekt zusammen. Gemeinsam können wir innovative und integrierte Lösungen anbieten, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden in der Automobilindustrie zugeschnitten sind", sagt Han Hendriks, Chief Technology Officer bei Yanfeng Technology. "Durch die Kombination unserer Expertise können wir die Design- und Entwicklungsaktivitäten beschleunigen und unseren Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette Vorteile bieten.""Mit Yanfeng können wir unsere Aktivitäten in der Automobilindustrie ausbauen und uns darauf konzentrieren, die nächste Generation der HMI in Fahrzeuge für alle Kunden und Märkte zu bringen", sagt Jochen Semmelbauer, CEO und Gründer von SemsoTec.Über Yanfeng:Yanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf automobiles Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Sicherheitssysteme fokussiert und aktiv neue Geschäftsfelder erschließt. Das Unternehmen beschäftigt global rund 68.000 Mitarbeiter an über 240 Standorten. Das technische Team von 7.000 Experten ist in 13 Forschungs- und Entwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen, einschließlich Engineering und Softwareentwicklung, Design und Testvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte für intelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert und unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführenden Lösungen den mobilen Innenraum der Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.yfai.com oder http://www.yanfeng.com .Über SemsoTec:Die SemsoTec-Gruppe mit Sitz in München bietet Human-Machine-Interface-Lösungen, modernste Display- und Touch-Technologie sowie die effiziente Entwicklung von Steuergeräten und die Integration von kundenspezifischer Software, Elektronik und Mechanik. Die SemsoTec-Gruppe bietet eine komplette Wertschöpfungskette für Infotainment-Displays und Steuergeräte vom Prototyp bis zur Serienfertigung. Ein weiteres Kompetenzfeld ist die Realisierung von Interior- und Karosserie-Konzepten. Unsere Aktivitäten konzentrieren sich auf innovative Technologien, die dazu dienen, inspirierende, marktgerechte Lösungen nach den Wünschen unserer Kunden anzubieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.semsotec.de.Pressekontakt:Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:Yanfeng Automotive InteriorsJagenbergstraße 141468 NeussAstrid SchafmeisterTel.: +49 2131 609-3028E-Mail: astrid.schafmeister@yfai.comSemsoTec GmbHSchleißheimer Straße 91A85748 GarchingGermanyBruce DudleyTel.: +49 89 324 9047-21E-Mail: bruce.dudley@semsotec.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/117551/4557097OTS: Yanfeng Automotive InteriorsOriginal-Content von: Yanfeng Automotive Interiors, übermittelt durch news aktuell