Yanfeng ist Vorreiter bei Hygiene-Technologien für die Shared Mobility in Smart Cabins / Gesundheitsorientierte intelligente Technologien für ein optimales Benutzererlebnis (FOTO)

Stuttgart (ots) -Yanfeng, einer der weltweit führenden Automobilzulieferer undSpezialist für Smart-Cabin-Konzepte, beweist mit seinemfortschrittlichen Technologiekonzept "Wellness Pod" seine Kompetenzim Bereich der integrierten Innenraumtechnologie und desSmart-Cabin-Designs. Der Wellness Pod ist ein einzigartigesantimikrobielles Gerät, das mit UV-Licht die Luft und Oberflächen imFahrzeuginnenraum desinfiziert, während die neuesteDuftspendertechnologie zum Einsatz kommt. Durch die Kombination ausUV-Luftdesinfektion und nichtflüssiger Duftstoffdispensation in einerDachhimmelkonsole verbessert der Wellness Pod von Yanfeng daspersönliche Wohlbefinden der Insassen. Das Unternehmen erwartet einewachsende Zahl von Anwendungen sowohl für Privatfahrzeuge als auchfür Carsharing- und Ride-Hailing-Dienste.Mit dem ständig steigenden Bewusstsein für Gesundheit undWohlbefinden und dem verstärkten Trend zur Nutzung von Angeboten fürMitfahrgelegenheiten wird der Fahrzeuginnenraum zunehmend zu einemöffentlichen Ort. Die Wellness-Pod-Konsole von Yanfeng verfügt übereine Touchpad-Schnittstelle mit benutzerfreundlicherSmartphone-App-Steuerung. Die schlanke Konsole mit ihren verdecktenBelüftungsöffnungen lässt sich nahtlos in den Kabineninnenraumintegrieren. Sie kann als Dachhimmelkonsole oder als tragbare Einheitkonzipiert werden.Der Wellness Pod verfügt über eine Linsentechnologie für dieUV-Verteilung und integriert die Eigenschaften und Funktionen einesUV-Luftreinigers, die Dosierung und Abgabe unterschiedlicherDuftstoffe und eines UV-Desinfektionssystems für Oberflächen. "Wirhaben den Wellness Pod entwickelt, um den Passagieren ein möglichstkomfortables Reiseerlebnis zu bieten, bei dem alle Sinne angesprochenwerden", erklärt Han Hendriks, Chief Technology Officer bei YanfengTechnology. "Die meisten Menschen legen großen Wert auf dieSauberkeit von Fahrzeugen, ganz gleich, ob es sich um das eigene Autooder um ein Carsharing-Fahrzeug handelt. Und auch ein hygienischesund ansprechendes Interieur der Kabine ist den Menschen wichtig, wennsie ihre Reise beginnen. Unser Wellness Pod erfüllt dieseAnforderungen mit beispiellosen Hygienefunktionen undAuswahlmöglichkeiten, die dem Verbraucher zur Verfügung stehen. Aberes ist auch für Shared-Mobility-Service-Unternehmen gleichermaßenwichtig, da ein sauberer und frischer Innenraum dieKundenzufriedenheit und die Verfügbarkeit der Fahrzeuge fördert,beides ist für dieses Geschäftsmodell unerlässlich."Der ausführliche Pressetext und Fotos sind im Medien-Center unterhttps://www.yfai.com/de verfügbar.