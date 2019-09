Yanfeng Technology bringt globales Smart-Cabin-Potential nach Europa und Nordamerika (FOTO)

Stuttgart/Shanghai (ots) -- Neue Yanfeng Geschäftseinheit mit Fokus auf F&E-Aktivitäten fürInterieur, Sitze, Elektronik, Sicherheit und ExterieurYanfeng, ein weltweit führender Automobilzulieferer mit Sitz inShanghai, China, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seineForschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E) in den BereichenInterieur, Sitze, Elektronik, Sicherheit und Exterieur in die globaleGeschäftseinheit Yanfeng Technology (YFT) integrieren wird, um dieUmsetzung seiner Smart-Cabin-Vision für den automobilen Innenraum derZukunft zu beschleunigen. Basierend auf umfangreichen Marktanalysenund Zukunftsforschungsaktivitäten bietet Smart Cabin funktionaleOberflächen, Gesundheits- und Wellness-Features sowie Konnektivität,die nahtlos in alle Innenraumsysteme einschließlich Sitzen,Exterieurkomponenten sowie passiven Sicherheitssysteme integriertsind.Um die Smart-Cabin-Vision zu realisieren, hat Yanfeng dieGeschäftseinheit YFT gegründet, deren Fokus auf die Integrationdigitaler Technologien in alle Komponenten und Systeme des Innenraumsgerichtet ist, einschließlich eines Smart-Cabin-Controllers, der alleFunktionen und Eigenschaften koordiniert und so ein wirklicheinzigartiges Endkonsumentenerlebnis schafft."Das Yanfeng Technology Team arbeitet gemeinsam mit unseren Kundenund Partnern bereits jetzt an Projekten in 13 Forschungs- undEntwicklungszentren auf der ganzen Welt, um das Smart-Cabin-Konzeptin Kürze umzusetzen", sagte Han Hendriks, Chief Technology Officerbei YFT.Um YFT zu unterstützen, nutzt Yanfeng seine globalen Entwicklungs-und Fertigungskapazitäten mit dem Ziel, die Wünsche derFahrzeughersteller zu bedienen und sich als führender globalerAnbieter integrierter Smart-Cabin-Lösungen zu etablieren."In Europa und Nordamerika profitieren Yanfeng Kunden von einerVielzahl marktreifer Innovationen, der Kunden-, Markt- undTechnologiekompetenz der lokalen Teams sowie von modernstenEntwicklungs- und Produktionsstandorten, die nun mit der integriertenglobalen Innovationsexpertise von Yanfeng Technology kombiniertwerden", so Ni Jiawen, Yanfeng Vorstandsmitglied und CEO bei YFT.Darüber hinaus kann Yanfeng durch seine Sparte Yanfeng AutomotiveInteriors (YFAI) auf ein führendes Partnernetzwerk und die globaleInnovationsplattform Plug & Play zurückgreifen, um sich wichtigeInnovationsquellen zu erschließen, als Integrator eine schnelleMarkteinführung zu gewährleisten und Kunden als zentralerAnsprechpartner zur Verfügung zu stehen.Um diese Vision und die Ressourcen zur Realisierung derSmart-Cabin-Vision wichtigen Stakeholdern vorzustellen, hat YanfengKunden, Medien, Geschäftspartner, Innovatoren und Start-ups desÖkosystems Plug and Play, einer globalen Innovationsplattform, zueiner Veranstaltung nach Stuttgart eingeladen, um die offiziellePremiere von YFT zu feiern. In Europa hat Plug and Play seinenHauptsitz in Stuttgart. Hier verwaltet Plug and Play Europas größteMobilitäts-Innovationsplattform Startup Autobahn, innerhalb vonARENA2036, eines Forschungscampus für Innovationsprojekte zurFörderung der Mobilität der Zukunft.Über Yanfeng:Yanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sichauf automobiles Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik undpassive Sicherheitssysteme fokussiert und aktiv neue Geschäftsfeldererschließt. Das Unternehmen beschäftigt global rund 68.000Mitarbeiter an über 240 Standorten. Das technische Team von 7.000Experten ist in 13 Forschungs- und Entwicklungszentren und anderenregionalen Büros tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen,einschließlich Engineering und Softwareentwicklung, Design undTestvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte fürintelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiertund unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführendenLösungen den mobilen Innenraum der Zukunft zu gestalten.Weitere Informationen finden Sie unter www.yfai.com oderwww.yanfeng.comFür weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:Yanfeng Automotive InteriorsJagenbergstraße 141468 NeussElisabetta GüttlerTel.: 49 2131 609-1287E-Mail: elisabetta.guettler@yfai.comOriginal-Content von: Yanfeng Automotive Interiors, übermittelt durch news aktuell