Yanfeng Automotive Interiors zeichnet seine Zulieferer in Europa aus / European Supplier Award geht an 15 Top-Lieferanten (FOTO)

Neuss (ots) -Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), weltweit führend in derautomobilen Innenausstattung, würdigte die besonderen Leistungenseiner europäischen Lieferanten mit dem European Supplier Award.Insgesamt 15 Zulieferer aus dem Interieurgeschäft erhielten gesternin der Classic Remise in Düsseldorf Auszeichnungen in verschiedenenKategorien.Der European Supplier Award von YFAI wurde in sechs Kategorien anUnternehmen aus den Bereichen Kunststoffe, Harze, Chemie,Schaumstoffe, Verkleidungs- und Metallteile verliehen. Für dieBewertung ausschlaggebend waren Kriterien wie Qualität, Kosten,Logistik, Entwicklung, Technologie und Service. Je nach erreichterGesamtpunktzahl vergab YFAI Auszeichnungen als "Supplier of the Year"und "Distinguished Supplier", sowie den "Supplier Excellence" Awardin verschiedenen Bereichen."Unsere Lieferanten sind einer der Grundsteine, auf dem unserglobaler Geschäftserfolg aufbaut. Mit dem Supplier Award zeichnen wirdie erstklassige Qualität und kontinuierliche Zuverlässigkeit unsererPartner aus", sagt James Bos, Vice President Global Procurement beiYFAI. Dabei erhielten insgesamt drei internationale Unternehmen den"Supplier of the Year" Award: BASF aus Deutschland, Algontec S.L. ausSpanien und HOEKO - Automotive s.r.o. aus der Tschechischen Republik.BASF ist ein führender Anbieter von Grundprodukten, Systemen undSpezialitäten im Bereich Polyurethan für den globalen Markt. InEuropa entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen vomStandort Lemförde aus zahlreiche Polyurethan-Systeme, die für mehrereProdukte von YFAI verwendet werden. Hans Peter Beringer, VicePresident Transportation Europa im Unternehmensbereich PerformanceMaterials der BASF, freut sich über die Auszeichnung: "Wir arbeitenschon seit 2015 sehr erfolgreich im Bereich Innovation mit YFAIzusammen. Nachdem wir letztes Jahr bereits den Bronze Award gewinnenkonnten, freuen wir uns in diesem Jahr umso mehr über dieAuszeichnung als Supplier of the Year."Der "Distinguished Supplier" Award ging an fünf internationaleUnternehmen aus der Zulieferbranche: Total Research & TechnologyFeluy aus Belgien, die beiden deutschen Hersteller Lübke & Vogt GmbH& Co. KG und Dr. Schneider Kunststoffwerke GmbH, IZOBLOK S.A. ausPolen und TR Fastenings Ltd. aus den Niederlanden. Sieben Zulieferererhielten den "Supplier Excellence" Award in den Kategorien Service,Kundenzufriedenheit, Qualität und technologische Innovation. ImBereich "Service" waren diese das portugiesische Unternehmen CIEPlasfil, die Halung GmbH & Co. KG aus Deutschland, DSSI InternationalLLC aus der Slowakei sowie der belgische Zulieferer Surtechno n.v.Der "Supplier Excellence" Award in der Kategorie"Kundenzufriedenheit" ging an den deutschen Hersteller MürdterWerkzeug- und Formenbau GmbH, in der Kategorie "Qualität" an dieösterreichische SFS intec GmbH und in der Kategorie "TechnologischeInnovation" an Beaulieu Fibres International aus Belgien.Über Yanfeng Automotive Interiors:Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in derautomobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft desErlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz inShanghai und beschäftigt global mehr als 30.000 Mitarbeiter an über100 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 18 Ländern. YFAIentwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten füralle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als JointVenture zwischen Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd., einerhundertprozentigen Tochtergesellschaft des zur SAIC Motor CorporationLimited (SAIC Motor) gehörenden Komponentenherstellers HuayuAutomotive Systems Co., Ltd. (HASCO), und Adient, dem weltweitführenden Anbieter von Automobilsitzen.