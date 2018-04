Yanfeng Automotive Interiors kooperiert mit Plug and Play im Silicon Valley, um die Entwicklung von Technologien und Geschäftsbeziehungen zu beschleunigen

SUNNYVALE, KALIFORNIEN (ots) - Um die Entwicklung neuerTechnologien zu beschleunigen und neue Partnerschaften zu schließen,ist Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) vor Kurzem demMobilitätsökosystem Plug and Play beigetreten. Plug and Play ist diegrößte globale Innovationsplattform, die Start-ups, Investoren undUnternehmen zusammenbringt. Mit seinen hervorragenden Fähigkeitenunterstützt Plug and Play vielversprechende Produktentwicklungen,investiert in Start-ups und bringt wichtige Stakeholder in einemzukunftsweisenden Netzwerk zusammen."Yanfeng Automotive Interiors bringt frischen Wind in unserÖkosystem. Das Unternehmen hat vollkommen neue Ansätze für dieInteraktion des Fahrers mit dem Fahrzeuginnenraum entwickelt und kannsich durch die Zusammenarbeit mit Start-ups weiteres Potenzial fürein verbessertes Endbenutzererlebnis erschließen", erklärt SaeedAmidi, Gründer und CEO von Plug and Play. "Wir freuen uns darauf,YFAI neue Technologien präsentieren zu können, die die Mission desUnternehmens unterstützen."Als Mitglied des Plug-and-Play-Ökosystems wird sich YFAI aufunterschiedliche Weise einbringen und in verschiedenen Bereichenprofitieren, beispielsweise bei der Durchführung vonProof-of-Concept-Tests, Pilotprojekten und Dealflow-Meetings mitStart-ups."Die sich eröffnenden Möglichkeiten sind in der Automobilindustrieeinmalig. Wir sind überzeugt, dass die Revolution der Mobilität aufden Innenraum den größten Einfluss haben wird", sagt Han Hendriks,Chief Technology Officer bei Yanfeng Automotive Interiors. "Durch dieZusammenarbeit mit Plug and Play und den Partnern dieser Plattformsichern wir uns den Zugang zu disruptiven Technologien undStart-up-Unternehmen auf der ganzen Welt, um unsereEntwicklungsgeschwindigkeiten zu beschleunigen."Über Plug and Play:Plug and Play ist eine globale Innovationsplattform mit Sitz imSilicon Valley. Plug and Play entwickelt Beschleunigungsprogramme undstellt Innovationsdienste für Unternehmen sowie internes VC bereit,um den technologischen Fortschritt wie nie zuvor zu beschleunigen.Seit der Gründung 2006 konnte Plug and Play sein internationalesEngagement ausbauen und ist mittlerweile an 21 Standorten weltweitaktiv, um Start-ups mit den erforderlichen Ressourcen für ihrenErfolg im Silicon Valley und darüber hinaus zu unterstützen. Mit über6.000 Start-ups und 220 offiziellen Partnerunternehmen bietet Plugand Play das ultimative Ökosystem für Unternehmensgründungen in denunterschiedlichsten Branchen. Mit 200 führenden Kapitalgebern aus demSilicon Valley und über 700 Networking-Veranstaltungen pro Jahr sindwir ein wichtiger Partner für aktive Investitionen. Die in unsererGemeinschaft engagierten Unternehmen haben bereits über 7 Mrd. USDFördermittel für Start-ups bereitgestellt, darunter für mittlerweilesehr erfolgreiche Unternehmen wie Danger, Dropbox, LendingClub,PayPal, SoundHound und Zoosk. Weitere Informationen finden Sie aufwww.plugandplaytechcenter.com.Über Yanfeng Automotive Interiors:Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in derautomobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft desErlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz inShanghai und beschäftigt global mehr als 33.000 Mitarbeiter an rund110 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 20 Ländern. YFAIentwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten füralle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als JointVenture zwischen Yanfeng, einem der größten Automobilzulieferer inChina, und Adient, dem weltweit führenden Anbieter vonAutomobilsitzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.YFAI.com.Pressekontakt:Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:Yanfeng Automotive InteriorsJagenbergstraße 141468 NeussAstrid SchafmeisterTel.: +49 2131 609-3028E-Mail: astrid.schafmeister@yfai.comOriginal-Content von: Yanfeng Automotive Interiors, übermittelt durch news aktuell