Yanfeng Automotive Interiors eröffnet zweites Produktionswerk in der Tschechischen Republik (FOTO)

Globaler Marktführer für automobilie Innenausstattung investiertin Osteuropa und stellt weitere Mitarbeiter einYanfeng Automotive Interiors (YFAI), der weltweit führendeAnbieter automobiler Innenausstattung, feiert die Eröffnung seinesneuen Produktionswerks in Südböhmen. Die hochmoderne Fertigungsstättein Planá nad Luznicí wurden heute eingeweiht und hochrangigenVertretern aus der Politik, Wirtschaft und Automobilindustriepräsentiert. Als neuer Arbeitgeber in der Region plant dasUnternehmen, in den kommenden Jahren bis zu 500 neue Mitarbeitereinzustellen."Als Marktführer im globalen Geschäft mitAutomobilinnenausstattung verzeichnen wir ein starkes Wachstum, dassich auch zukünftig fortsetzen wird. Daher haben wir uns zu weiterenInvestitionen an unseren europäischen Standorten und in unserProduktionsnetz in der Tschechischen Republik entschieden. Wir freuenuns, heute die große Eröffnung unseres neuen Werks in Planá nadLuznicí feiern zu können", sagt Johannes Roters, Chief ExecutiveOfficer bei YFAI.Das neue Produktionswerk befindet sich in der südböhmischen StadtPlaná nad Luznicí in der Nähe von Tábor. In dem mitHightech-Produktionsanlagen ausgerüsteten Werk wird das Unternehmensein operatives Know-how nutzen, um Instrumententafeln undTürverkleidungen zu fertigen. "Mit Planá nad Luznicí haben wir unserbestehendes Produktionsnetzwerk in Zentral- und Osteuropa durchzusätzliche Kapazitäten auf dem neuesten Stand der Entwicklungerweitert. Wir werden nun beginnen, die Produktion schrittweisehochzufahren, um den operativen Betrieb und die Serienproduktion bisAnfang 2018 vollständig aufzunehmen", so Jochen Heier, Vice President& General Manager Europe & South Africa bei YFAI.An der heutigen Eröffnungsfeier, bei der symbolisch ein Banddurchschnitten wurde, nahmen neben dem globalen Management von YFAIauch Vertreter aus der tschechischen Politik und Wirtschaft sowieRepräsentanten der Automobilindustrie teil.Die als Ehrengast anwesende chinesische Botschafterin in derTschechischen Republik, Ma Keqing, betont in ihrer Rede, dasserfolgreiche Geschäftsbeziehungen auf einer Vielzahl ökonomischer undpolitischer Faktoren basieren. "Wir wissen die stabilen Beziehungenzwischen der Tschechischen Republik und der Volksrepublik China zuschätzen, denn sie bieten Unternehmen die Chance, zu wachsen und diebesten Fähigkeiten und Ressourcen beider Länder zu bündeln", sagt dieBotschafterin.Yanfeng Automotive Interiors ist ein attraktiver und wichtigerArbeitgeber in der RegionMit dem Anlauf der Produktion in den kommenden Monaten wird YFAIeiner der größten Arbeitgeber in der Region Tábor. Das Unternehmenbeschäftigt in seinem neuen Werk bereits jetzt 170 Mitarbeiter, derenZahl bis Anfang 2018 schrittweise auf 300 erhöht werden soll.Mit dem neuen Werk in Planá nad Luznicí setzt das Unternehmenseine Expansion in Zentral- und Osteuropa fort, wie auch die bereitserfolgte Erweiterung des Technologiezentrums in Trencín in derSlowakei und die Eröffnung des ebenfalls in der Slowakei befindlichenAutomotive Business Center in Bratislava vor einigen Wochen belegen.Neben diesen drei Standorten betreibt das Unternehmen in derTschechischen Republik ein weiteres Werk in Zatec, dasTürverkleidungen, Mittelkonsolen und weitere Komponenten für dieautomobile Innenausstattung herstellt. Darüber hinaus unterhält YFAIProduktionsstandorte in Pápa (Ungarn) und in Námestovo (Slowakei).Mit diesen bestehenden Standorten und dem neuen Werk, das in Planánad Luznicí (Republik Tschechien) errichtet wird, kann dasUnternehmen alle Kundenerwartungen in Zentral- und Osteuropa erfüllenund seine Wachstumspläne in Europa fortführen.Über Yanfeng Automotive InteriorsYanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in derautomobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft desErlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz inShanghai und beschäftigt global mehr als 33.000 Mitarbeiter an über110 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 18 Ländern. YFAIentwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten füralle Automobilhersteller. Das 2015 gegründete Unternehmen YanfengAutomotive Interiors ist ein Joint Venture der Partner Yanfeng, einemder größten Automobilzulieferer in China, und Adient, dem weltweitführenden Anbieter automobiler Sitzlösungen. Weitere Informationenfinden Sie unter www.YFAI.com.