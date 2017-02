Shanghai, China (ots) - Yanfeng Global Automotive Interior SystemsCo, Ltd. (YFAI) freut sich, die erstmalige Vergabe des Kreditratings"BBB-" durch Standard & Poor's (S&P) und "Baa3" durch Moody'sInvestors Service (Moody's) bekanntgeben zu dürfen. BeideRatingagenturen, die am 28. Februar 2017 über ihre Einstufungeninformierten, begründeten ihre Bewertungen auch mit dem stabilenAusblick des Unternehmens. Die vergebenen Bewertungen werden vonbeiden Agenturen jährlich überprüft.Standard & Poor's stufte YFAI zum ersten Mal mit BBB- ein und gabfür das Unternehmen eine stabile Prognose ab.Moody's Investors Service sieht das Unternehmen mit seinemvorläufigen (P)Baa3 und einem stabilen Ausblick ebenfalls auf einemguten Weg. Den vorläufigen Status des Ratings wird Moody's ändern,sobald YFAI seinen geprüften Jahresabschluss für 2016 vorgelegt hat."Mit ihren positiven Investmentratings erkennen S&P und Moody'sdie Qualität und starke Position von YFAI im globalen Markt fürAutomobilinnenausstattung an", sagt Johannes Roters, CEO bei YanfengAutomotive Interiors. "Die zuerkannten Ratings helfen uns, unsereWachstumsstrategien auf Basis unserer globalen Präsenz zum Vorteilunserer Kunden umzusetzen. Darüber hinaus bieten uns die positiveBewertungen eine höhere Flexibilität - insbesondere was den Einsatzführender Technologien und die Bereitstellung eines globalenProduktangebots angeht.""Wir freuen uns über die Bewertungen, die wir von Moody's und S&Perhalten haben", sagte Robert VanHimbergen, CFO bei YFAI. "Mit diesenRatings bestätigen die Agenturen nicht nur unser Geschäft, unsereFinanzleistung, unsere hervorragende Bilanz und unsere umsichtigePolitik, sondern sie erkennen gleichzeitig die marktführende Positionvon Yanfeng Automotive Interiors an."Über Yanfeng Automotive InteriorsYanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in derautomobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft desErlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz inShanghai und beschäftigt global mehr als 30.000 Mitarbeiter an über100 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 18 Ländern. YFAIentwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten füralle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als JointVenture zwischen Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd., einerhundertprozentigen Tochtergesellschaft des zur SAIC Motor CorporationLimited (SAIC Motor) gehörenden Komponentenherstellers HuayuAutomotive Systems Co., Ltd. (HASCO), und Adient, dem weltweitführenden Anbieter von Automobilsitzen. Weitere Informationen findenSie unter www.YFAI.com.Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:Yanfeng Automotive InteriorsJagenbergstraße 141468 NeussAstrid SchafmeisterTel.: +49 2131 609-3028E-Mail: astrid.schafmeister@yfai.comInternet: www.YFAI.comOriginal-Content von: Yanfeng Automotive Interiors, übermittelt durch news aktuell