Yandex- und Uber-Aktie: Was Sie über den Deal wissen müssen!

Der Such- und Ride-Hailing-Anbieter(NASDAQ:YNDX) hat sich bereit erklärt, die Anteile(NYSE:UBER) an ihren Joint Ventures MLU B.V. (MLU) und Yandex Self-Driving B.V. (SDG). Yandex wird für 1 Milliarde Dollar den kompletten Besitz an den Lebensmitteltechnologien Yandex.Eats, Yandex.Lavka, Yandex.Delivery und der Yandex Self-Driving Group (SDG) erwerben. Bloomberg berichtet, dass Yandex das Ziel verfolgt, das rasante Wachstum des russischen Marktes für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!